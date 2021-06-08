Adana nüfus bakımından Akdeniz bölgesinin ikinci Türkiye'nin altıncı büyük şehridir. Türkiye'nin önde gelen ticaret merkezlerinden birisidir. Adana şehir merkezi Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunmaktadır. Akdeniz'e kıyısı bulunan bu şehrimizin rakımı 23 metre olarak karşımıza çıkmaktadır. Adana üç şehrimiz ile sınır komşuluğu yapmaktadır.

ADANA NEREDE?

Adana, Akdeniz Bölgesi Sınırları içinde olan Adana'nın şehir merkezi Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunmaktadır. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Adana şehrimiz Mersin, Osmaniye ve Hatay ile sınır komşusudur. Ayrıca Akdeniz'e de sınırı bulunmaktadır. Adana tarıma oldukça elverişli olan bir ilimizdir.

ADANA HANGİ BÖLGEDE?

Ceyhan ilçesinde limanı bulunan Adana şehrimiz Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Tarihi özellikler bakımından dikkat çeken Adana ilimizin şehrin 15 km uzağında Seyhan Baraj Gölü bulunmaktadır. Ayrıca doğa manzarasına sahiplik yapan tekne turları da bulunmaktadır.

ADANA'NIN NÜFUSU

Adana, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Adana Türkiye'nin en kalabalık 6. şehridir. Adana'nın nüfusu ortalama 2.258.718 olmakla beraber kadın nüfusu 1.127.516 erkek nüfusu ise 1.131.202 olarak karşımıza çıkar.

ADANA'NIN İLÇELERİ

Adana ilimiz 4 tanesi merkez ilçesi olan toplam 15 tane ilçeye sahiptir. Bu ilçeler nüfus bakımından çoktan aza göre şu şekildedir:

Seyhan

Yüreğir

Çukurova

Sarıçam

Ceyhan

Kozan

İmamoğlu

Karataş

Karaisalı

Pozantı

Yumurtalık

Tufanbeyli

Feke

Aladağ

Saimbey

Bu ilçelerden Karataş ve Yumurtalık ilçeleri sahil ilçesi olarak karşımıza çıkmaktadır.