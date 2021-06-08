Afyon ilimiz 7 farklı bölgemizden birisi olan Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümünde yer almaktadır. Nüfus bakımından çok kalabalık olmayan bir kentimizdir. Birçok ilçesi ve beldesi bulunmaktadır. Afyon ilimizin deniz seviyesinden olan yüksekliği 1.021 metredir, yüzölçümü ise 13.927 kilometrekaredir.

AFYON NEREDE?

Afyon ilimiz 7 farklı bölgemizden biri olan Ege Bölgesi'nin iç kısımlarında yer almaktadır. İç Anadolu yaylalarının Ege Bölgesi'ne açılan bir geçidi konumundadır. Afyon il sınır komşuları olan illerimiz: kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta, güneybatıda ise Denizli illerimizdir.

AFYON HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin güzide illerinden biri olan Afyon, Ege Bölgesinde bulunur. Ege Bölgesinin ise İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alır. İç Anadolu yaylalarının Ege Bölgesine açılan bir geçidi konumundadır. Çevresinde Konya, Eskişehir, Isparta, Burdur, Uşak, Denizli ve Kütahya illerimiz bulunur.

AFYON NÜFUSU

Türkiye'nin yer altı kaynakları bakımından en zengin illerinden biri olan Afyon ilimiz Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık otuz birinci ilidir. Afyon ilinin 2020 yılındaki ortalama nüfusu 736.912 kişidir. Bu 736.912 kişiden 367.399 kişi kadın, 369.513 kişi erkektir.

AFYON İLÇELERİ

Afyon ilimizin 18 tane ilçesi bulunmaktadır. En kalabalık ilçesi ise Merkezdir. Bu ilçeler şu şekildedir: