Ağrı ilimiz aynı isimli dağ olan Ağrı Dağı'nın bir kısmını içinde bulunduran ilimizdir. Ağrı ilimiz 1927 yılında il olmuştur. Bu ilimizin yüz ölçümü 11.470 kilometrekaredir. Bu ilimizin plaka kodu 04'tür. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1630 metredir.

AĞRI NEREDE?

Ağrı ilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Ağrı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise Yukarı Murat- Van Bölümünün ortasında bulunan yüksek Anadolu yaylası üzerinde bulunmaktadır. Ağrı ilimizin doğusunda İran, kuzeyinde Kars, kuzeybatısında Erzurum, güneybatısında Muş ve Bitlis, güneyinde Van ve kuzeydoğusunda Iğdır bulunmaktadır.

AĞRI HANGİ BÖLGEDE?

Ağrı ilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Ağrı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise Yukarı Murat- Van Bölümünün ortasında bulunan yüksek Anadolu yaylası üzerinde bulunmaktadır.

AĞRI NÜFUSU

Ağrı ilimiz Türkiye'nin kırk ikinci en kalabalık nüfuslu ili olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağrı ilimizin nüfusu 535.435 kişidir. Bu nüfusun 276.800 kişisi kadın, 258.635 kişisi ise erkektir.

AĞRI İLÇELERİ

Ağrı ilimizin il merkezi ile beraber toplam 8 ilçeden oluşur. Bu ilimiz pek kalabalık sayılmayan illerimizden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilimizin ilçeleri nüfusa göre çoktan aza doğru şu şekilde sıralanabilir: