Amasya, Karadeniz'in orta bölümünde yer alan elması ile ünlü olan bir şehrimizdir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 1.1729 kilometrekaredir. Plaka kodu ise 05'tir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği ise 411 metredir.

AMASYA NEREDE?

Elması ile ünlü olan ilimiz Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu ilimiz Karadeniz Bölgesi'nin ise Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kısmında yer alan bir ilimizdir. Amasya ilimizin sınır komşuları olan illerimiz ise; kuzey sınırında Samsun, doğu sınırında Tokat, güney sınırında Yozgat, batı sınırında ise Çorum bulunur.

AMASYA HANGİ BÖLGEDE?

Amasya ilimiz tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti için çok önemli bir ilimiz olan Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ilimiz Amasya bu bölgenin Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kısımlarında yer almaktadır. Amasya ilimizin sınır komşuları olan illerimiz ise; kuzey sınırında Samsun, doğu sınırında Tokat, güney sınırında Yozgat, batı sınırında ise Çorum bulunur.

AMASYA NÜFUSU

Amasya ilimiz Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan illerinden birisidir. Amasya ilimiz ülke nüfus sıralamasında elli yedinci sırada yer almaktadır. Amasya nüfusu 2020 yılında ortalama 335.494 kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu nüfusun 167.624 kişisi kadın, 167.870 kişisi erkek olarak kayıtlara geçmiştir.

AMASYA İLÇELERİ

Amasya küçük bir şehir olmasına karşın tarihi açıdan oldukça önemli bir şehirdir. Amasya ilinin toplamda 7 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfuslarına göre çoktan aza şu şekilde sıralanmaktadırlar: