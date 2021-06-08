Antalya, ülkemizin önemli bir turizm şehridir. Antalya ilimiz Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biridir. Yaz aylarında bu şehrimizin nüfusu neredeyse ikiye katlanmaktadır. Bu ilimizin yüz ölçümü 20.177 km2'dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği ise 39 metredir.

ANTALYA NEREDE?

Antalya ilimiz, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Toros Dağları, Antalya şehrinin kuzeyine paralel olarak uzanmaktadır. Antalya çevresi geniş ormanlar ile kaplıdır. Antalya'nın batı kısmı Teke yöresi olarak adlandırılmaktadır ve bu yörede birçok plato, havza yer almaktadır. Antalya ilinin güney sınırında Akdeniz, batı sınırında Muğla, kuzey sınırında Burdur ve Isparta, kuzeydoğu sınırında Konya, doğu sınırında ise Karaman ve Mersin illerimiz bulunmaktadır.

ANTALYA HANGİ BÖLGEDE?

Antalya sıcak bir iklime sahip olan Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgede yer alan en önemli şehirlerden birisidir. İlimizin tamamı Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu şehir Batı Toroslar ve Körfez arasında kurulmuş olan bir şehirdir. Güney kısmında Akdeniz bulunmaktadır. Çevresindeki iller ise Karaman, Mersin, Konya, Burdur, Isparta ve Muğla'dır.

ANTALYA NÜFUSU

Antalya, Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehridir. Bu şehrin 2020 verilerine göre toplam nüfusu 2.548.308 kişidir. Bu 2.548.308 kişiden 1.266.365 kişisi kadın, 1.281.943 kişisi ise erkektir.

ANTALYA İLÇELERİ

Antalya ilimizin 19 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şu şekildedir: