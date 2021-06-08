AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih verildi mi? 2021 AÖF Bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama!

AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bitirme sınavları, 7 Haziran itibarı ile tamamlandı. Öğrenciler, online (çevrimiçi) ortamda final sınavlarına katılım gösterdi. Bu noktada, AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş de başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem sonu not ortalamalarının belirlenmesinde AÖF final sınavı sonuçları bir hâyli önem arz ediyor. Durum böyle olunca, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır konusuyla ilgili gelişmeler