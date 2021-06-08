Astrolojide Retro Ne Demek? Gezegenlerin Retro Hareketi Tarihleri Ve Süreleri Nedir?

2021 yılının ikinci Merkür retrosu İkizler burcunda gerçekleşiyor. Bu durumdan hareketle, astroloji meraklıları gezegenlerin retrosu yani gerilemesi nedir, insan üzerinde etkileri nelerdir diye inceliyor. Astrolojide retro ne demek sorusunun yanında, gezegenlerin retro hareketi tarihleri ve süreleri nelerdir sorusunu da sizler için yanıtladık.

ASTROLOJİDE RETRO NEDİR?

Gezegenler yörüngede belli bir düzen içinde hareket etmektedir. Bu hareketlerde hızlanma ya da yavaşlama olması birtakım değişikliklere sebebiyet verir. Astrolojide retro, bir gezegenin gerilemesi yani geri gitmesi anlamına gelir. Bu durum, gezegenin hareketlerinin yavaşlaması ve Dünya'dan bakıldığında yörüngede geriye gidiyor gibi gözükmesi anlamına gelir.

GEZEGENLERİN RETRO OLMASI NE DEMEK?

Retro "geriye dönüş, geri gitme" anlamlarına gelen bir kelimedir. Astrolojide her gezegenin bir anlamı ve burçlar üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Gezegenlerin gerilemesi, gezegenin temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar ve sorunlar oluşturur. Gezegen hangi burçta retro yapıyorsa o burçta olanlar ve o tarihlerde doğanlar durumdan en çok etkilenen kişilerdir.

RETRO ETKİSİ NEDİR?

Retro etkisi, retro yapan gezegenin yönettiği alanlarda gerilemeye ve yavaşlamaya sebep olur. Retro zamanlarında aktivitelerde yavaşlama, hata ve kargaşa söz konusu olur. Bu nedenle astrolojide retro dönemlerinin tıpkı gezegen gibi geri çekilme, dinlenme, kendine dönme zamanları olduğuna inanılır. Bu süreçte radikal adımlar atmanın, kritik kararlar vermenin ve fiziksel olarak aşırı aktif olmanın kişiye olumsuz dönüşleri olacağına inanılır.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?

Merkür yılda 3 kez retro yapar. Bu nedenle en çok etkisi olan retro Merkür retrosudur.

Merkür retrosunun en önemli etkisi elektronik aletlerin bozulmasıdır. Bu nedenle astrolojiye ilgili kişiler merkür retrosu sırasında elektronik eşya almaktan kaçınır, mevcut elektronik eşyaların bozulmaması için çaba gösterir.

Merkür retrosunda yapılan sözleşmelerde sorun yaşanabilir.

Banka hesaplarında karışıklıklar yaşanabilir.

Bilgi akışında aksaklıklar ve iletişim kopuklukları yaşanabilir.

Beyaz eşyalar ve elektronik aletler bozulabilir.

Evlilik ve nişan tarihleri retroya denk gelirse aksamalar meydana gelebilir.

Alım satım işlerinde ve kritik kararlarda sıkıntılar meydana gelebilir.

GEZEGENLERİN RETRO HAREKETİ TARİHLERİ 2021

MERKÜR RETRO: 30 Ocak- 21 Şubat 2021 Kova burcunda.

VENÜS RETRO: 19 Aralık – 30 Ocak 2022 Oğlak burcunda.

SATÜRN RETRO: 23 Mayıs – 10 Ekim 2021 Kova burcunda.

JÜPİTER RETRO: 28 Haziran – 18 Ekim 2021 Balık burcunda başlayacak gerileme 29 Temmuz'da Kova burcuna geçecek.

URANÜS RETRO: 20 Ağustos - 18 Ocak 2022 Boğa burcunda.

NEPTÜN RETRO: 25 Haziran – 1 Aralık 2021 Balık burcunda.

PLÜTON RETRO: 27 Nisan – 6 Ekim 2021 Oğlak burcunda.

ŞİRON RETRO: 15 Temmuz – 19 Aralık 2021 Koç burcunda.