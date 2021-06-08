Dünya üzerinde toplam yedi kıta bulunmaktadır. Avrupa da bu yedi kıtadan birisidir. Avrupa ile Asya'ya kıtası olan ülkelere Avrasya ülkesi denilmektedir. Avrasya kelimesi Avrupa ve Asya kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Dünya üzerindeki yeryüzünün yüzde ikisi Avrupa kıtasında bulunmaktadır.

AVRUPA'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Afrika'nın kuzeyinde, Atlas Okyanusu'nun doğusunda ve Asya'nın batısında bulunan Avrupa kıtası aslında bir yarımadadır. Dünya üzerindeki kıtalar arasında en küçük ikinci kıta olan Avrupa'daki ülke sayısı 64'tür.

Avrupa kıtası dünya tarihindeki pek çok önemli imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Bunun yanında tarihte endüstrileşme adımlarını ilk tamamlamış kıtalardan birisi Avrupa kıtasıdır. Dünya üzerindeki konumu ile kıtalar arasında önemli yere sahip kıtalardan birisi olan Avrupa, sahip olduğu insan kaynakları ve içerisinde yaşayan insanların nitelikleri bakımından da büyük öneme sahiptir.

Avrupa kıtasının iyi yönleri kadar kötü yönleri de bulunmaktadır. Kötü yönlerinden birisi de Avrupa'da doğal kaynakların az miktarda bulunmasıdır. Ancak Avrupa eğitim düzeyi yüksek insan kaynağı ve bilimsel gelişmelerinin çoğunun bulunduğu yer olması nedeni ile Dünya üzerinde önde gelen kıtalardan birisi olmuştur.

Avrupa'nın yüzölçümü yaklaşık 10.523.000 kilometrekaredir. Yani Avrupa kıtası dünyadaki karaların yüzde yedisini oluşturmaktadır. Avrupa'da nüfus yoğunluğu fazladır ancak bunun yanında nüfus artışı azdır. Avrupa da 50 civarında devlet yer almaktadır ve bu devletlerde pek çok farklı ulustan insan yaşamaktadır.

AVRUPA'DAKİ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Toplamda 64 ülkeyi içinde barındıran Avrupa kıtasında ülkelerin 6'sı tanınmamış devletken 8'i bağımlı ve 50'si ise bağımsız ülkeleri oluşturmaktadır. Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye'nin hem Avrupa kıtasında hem de Asya kıtasında toprağı bulunmaktadır. Avrupa'da bulunan ülkelerden 14 tanesinde adalar bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinden en küçüğü Vatikan iken en büyük Avrupa ülkesi Rusya'dır. Avrupa kıtasında bulunan ülkeler şunlardır: