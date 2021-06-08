Bartın; yemyeşil doğası, güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden birisi olarak karşımıza çıkar. Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 2.330 km2'dir. Bartın ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 25 metredir ve il plaka kodu 74'tür.

BARTIN NEREDE?

Türkiye'nin en yeşil ve en doğal şehirlerinden birisi olan Bartın, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bartın, bu bölgenin ise Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu şehrimize sınır komşuluğu yapan illerimiz ise şunlardır; batı sınırında Zonguldak, güney sınırında Karabük, doğu sınırında Kastamonu ilimizdir. Bu şehrimizin kuzey kıyısının ise Karadeniz'e sınırı bulunmaktadır.

BARTIN HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Bartın, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bartın, bu bölgenin ise Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bartın ilimizi çevreleyen iller; Kastamonu, Karabük ve Zonguldak'tır. Bu şehrimizin kuzey kıyısının ise Karadeniz'e sınırı bulunmaktadır.

BARTIN NÜFUSU

Bartın ilimiz, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye illeri nüfus sıralamasına göre 74. Sırada yer almaktadır. Bu ilimizin nüfusu 198.979'dur. Bu nüfusun 100.528'ini kadın bireyler, 98.451'ini erkek bireyler oluşturmaktadır.

BARTIN İLÇELERİ

Bartın ilimize bağlı olan merkez ilçe ile birlikte tam 4 ilçe bulunmaktadır. Bu ilin ilçeleri nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: