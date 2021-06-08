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Giriş Tarihi: 8.6.2021 15:38 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:38

Batman Nerede, Hangi Bölgede? Batman’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Batman Nerede, Hangi Bölgede? Batman’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Batman, on bin yıllık kültür birikimine sahip olan bir ilidir. Bu ilimiz hem tarihi hem de kültürel açıdan çok zengin bir mirasa sahiptir. Bu ilimiz hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında; Batman nerede, hangi bölgede, Batman’ın ortalama nüfusu nedir kaç ilçesi var gibi sorular yer almaktadır. Bu soruların cevaplarını derledik.

Batman ilimiz, Türkiye'nin kültürel açıdan en önemli şehirlerinden birisidir. Batman Türkiye'nin yüz ölçümüne göre kalabalık olan şehirleri arasındadır. Bu şehrin yüz ölçümü 4.477 km2 dir. Batman'ın deniz seviyesinden yüksekliği 550 metre ve il plaka kodu 72'dir.

BATMAN NEREDE?

Batman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bölgenin Dicle Bölümü'nde yer alır. Bu ile sınır komşuluğu yapan illerimiz ise şunlardır; doğu sınırında Bitlis ve Siirt, güney sınırında Mardin, batı sınırında Diyarbakır ve batı sınırında Muş ilimizdir.

BATMAN HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Batman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu il, bu bölgenin Dicle Bölümü'nde yer alır. Bu ili çevreleyen iller Muş, Bitlis, Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Muş'tur.

BATMAN NÜFUSU

Batman ilimiz, Türkiye'nin küçük olmasına rağmen kalabalık olan şehirlerinden birisidir. Batman ilimiz, Türkiye nüfus sıralamasına göre 34. sırada yer almaktadır. 36. sırada yer alan bu şehrimizin nüfusu 620.278'dir. Bu nüfusun 308.141'ini kadın bireyler, 312.137'sini erkek bireyler oluşturmaktadır.

BATMAN İLÇELERİ

Batman ilimize bağlı merkez ilçe ile birlikte 6 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Merkez
  • Kozluk
  • Sason
  • Beşiri
  • Gercüş
  • Hasankeyf

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Batman Nerede, Hangi Bölgede? Batman’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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