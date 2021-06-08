Bitlis tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentlerimizden birisidir. Bu kentimiz nüfus olarak pek de kalabalık olmayan kentlerimiz arasındadır. Bitlis'in yüz ölçümü toplam 8.294 km2 dir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1637 metredir ve il plaka kodu 13'tür.

BİTLİS NEREDE?

Tarihi olarak çok önemli bir ilimiz olan Bitlis, doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu bölgenin ise Yukarı Fırat Bölümü ile Yukarı Murat Van bölümünde yer almaktadır. Bitlis'e komşuluk yapan iller ise; batı sınırında Muş, kuzey sınırından Ağrı, güney sınırında Siirt illeridir. Kentin doğu sınırından ise Van Gölü ile çevrelenmektedir.

BİTLİS HANGİ BÖLGEDE?

Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise Yukarı Fırat Bölümü ile Yukarı Murat Van bölümünde yer almaktadır. Bu şehrimize komşuluk yapan şehirler, Muş Ağrı ve Siirt'tir. Ayrıca Van Gölü ile de komşuluk yapmaktadır.

BİTLİS NÜFUSU

Bitlis Türkiye'de pek de kalabalık olmayan şehirler arasındadır. Nüfus sıralamasına göre Türkiye'nin 55. En kalabalık şehridir. 2020 verilerine göre Bitlis'in nüfusu 350.994 kişidir. Bu nüfusun 170.012'si kadın, 180.982'si erkektir.

BİTLİS İLÇELERİ

Bitlis iline bağlı 7 ilçe bulunmaktadır. Bitlis'in ilçeleri nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: