CaCO 3 doğada sıklıkla deniz kabuklarının içerisinde ve eski kayaçlarda bulunmaktadır. Bu bileşik esasen antiasit ailesinin bir üyesidr ancak fazla kullanımı biyolojik açıdan zararlı olabildiği için kullanımı esnasında dikkatli olunması gerekmektedir. Bazı hastalıklarda ya da sağlıksal gerekliliklerde CaCO 3 kalsiyum takviyesi ya da antiasit olarak kullanılabilmektedir.

CACO3 NEDİR?

CaCO 3 yani bilinen adı ile kalsiyum karbonat bir bileşiktir. Halk arasında kireç taşı adı ile de tanınan CaCO 3 tuz formunda, beyaz, renksiz ve kokusuz kristal bir yapıdadır. Suda çözünmeyen CaCO 3 argonik ve kalsit mineralleri ile kayalarda bulunmaktadır. Aynı zamanda kireç taşı, salyangozların, incilerin ve denizdeki birçok organizmanın yumurta kabuklarının da yapı taşı olmaktadır.

CaCO 3 adından da anlaşılacağı üzere tarımsal amaç ile kullanılan kirecin aktif bileşeni olmaktadır. Ayrıca CaCO 3 sert suyun içerisinde bulunan kalsiyum iyonları ve karbonat iyonlarının reaksiyonu ile de oluşmaktadır.

CACO3 yaygın adı kireç taşıdır. Halk arasında kireç taşı olarak bilinen CaCO 3 birçok alanda farklı amaçlar için sıklıkla kullanılmaktadır.

CACO3 ASİT Mİ BAZ MI?

Kalsiyum karbonat yani CaCO 3 bir kimyasal moleküldür. pH cetvelinde aldığı değer ise CaCO 3 bileşiğinin asit mi baz mı olduğu sorusuna yanıt verecektir. pH cetvelinde 0 ile 7 arasında değer alan maddeler asit adını alırken 7 ile 14 arasında yer alan maddeler ise baz ismini almaktadır. Bazların tadı acı iken asitlerin tadı ekşidir. Hem asit hem de bazların sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. Bazlar cildi tahriş eder ve ele kayganlık hissi verir.

CaCO 3 bileşiğinin pH değeri 9 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ile kalsiyum karbonatın bir baz olduğunu ve kuvvetli bir baz olmadığını söyleyebiliriz. Antiasit bir bileşik olan kalsiyum karbonat her ne kadar kuvvetli bir baz olmasa da gereğinden fazla kullanımında zehirleyici etki yaratabilmektedir.

CACO3 MOLEKÜL AĞIRLIĞI

Kalsiyum karbonatın molekül ağırlığı 100.0869 gr/mol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bileşiğin görünümü ince beyaz bir tozdur ve tadı tebeşire benzemektedir. Kokusuz olan CaCO 3 kalsit haldeyken 2,711 gr/cm3; aragonit haldeyken ise 2,83 gr/cm3 yoğunluğa sahiptir. Kalsiyum karbonatın erime noktası kalsit haldeyken 1339 °C; aragonit haldeyken 825 °C olmaktadır. Kalsiyum karbonatın erime noktası vardır ancak kaynama noktası yoktur. Kaynama derecsine gelen kalsiyum karbonat parçalanacaktır. Suda çözünen kalsiyum karbonatın pH değeri 9'dur ve su içerisindeki çözünürlüğü 25 derecelik normal sıcaklıkta 0,013 gr/L olmaktadır.

CACO3 BİLEŞİĞİNİN ADI

CaCO 3 bileşiğinin IUPAC yanı uluslararası adı kalsiyum karbonattır. Bu bileşik, halk arasında kireç taşı olarak da bilinmektedir. Kireç taşları eski kayaçlarda ayrıca deniz kabuklarının yapısında bulunabilmektedir. Kalsiyum karbonat, doğada kayaçlar ve deniz kabuklarının dışında tebeşirin, mermerin ve travertenlerin içinde de bulunur.

Kalsiyum karbonatın kullanım alanı oldukça geniştir. Mermerin ve tebeşirin üretiminde kullanılan kalsiyum karbonat aynı zamanda boya malzemelerinin üretiminde de kullanılmaktadır. PVC üretiminde yer alan kalsiyum karbonat yine benzer bir alan olan seramik yapımında da karşımıza çıkar. Tıp alanında kalsiyum karbonatın kullanıldığı noktalar ise özellikle fonksiyonunu yitirmiş böbrekler ve kronik gelişen böbrek yetmezliği sorunlarının giderilmesidir.