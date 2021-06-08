Özellikle leblebisi ile ünlenmiş ilimiz olan Çorum, Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Çorum ilimizin yüz ölçümü 12.428 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 820 metredir. Ve bu ilimizin plaka kodu 19 dur.

ÇORUM NEREDE?

Çorum ilimiz Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu ilimizin doğu sınırında Amasya, güney sınırında Yozgat, kuzey sınırında Sinop, kuzeybatı sınırında Kastamonu, kuzeydoğu sınırında Samsun ve güneybatı sınırında Kırıkkale ili ile komşuluk yapmaktadır.

ÇORUM HANGİ BÖLGEDE?

Çorum, çoğu zaman İç Anadolu Bölgesi'nde sanılsa da aslında Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Çorum Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer almaktadır. Bu ilimize komşu olan iller ise; Amasya, Yozgat, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Kırıkkale illeridir.

ÇORUM NÜFUSU

Çorum Türkiye'nin pek de kalabalık sayılmayan illerinden bir tanesidir. 2020 verilerinde göre Türkiye nüfus sıralamasında 43. olan Çorum'un nüfusu 530.126'dır. Bu nüfusun 267.536'sı kadın, 262.590'ı erkeklerden oluşmaktadır.

ÇORUM İLÇELERİ

Leblebisi ile ünlü olmuş olan ilimiz Çorum'a bağlı olan merkez de dahil olmak üzere 14 ilçe vardır. Bu ilçeler nüfus sıralamalarına göre çoktan aza şu şekildedir