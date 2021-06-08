Diş temizliğinin olmazsa olmaz malzemesi diş macunlarının asit mi baz mı olduğu hem dişlerimizin gerçekten temizlenmesi hem de ağız içindeki bakterilerin yok olması için büyük ölçüde önemli bir kriterdir. Eğer diş macununun pH seviyesi, ağız içi kullanıma uygun değilse diş macunları ağız içi yaralardan diş kayıplarına kadar birçok farklı sağlık problemine yol açabilir.

DİŞ MACUNU ASİT Mİ BAZ MI?

Hem lisede kimya derslerinde hem de günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan asit mi baz mı sorusu birçok farklı madde için sorulabilir. Herkesin günlük hayattan aşina olduğu ve sürekli kullanması gereken diş macununun asit mi baz mı olduğu da büyük önem arz etmektedir.

İyi bir diş macununun pH seviyesi 8 ile 9 arasında olmaktadır. pH cetvelinde 7'den büyük değer alan maddeler baz ya da bazik madde olarak isimlendirilmektedir. Bu sebeple diş macunu bazdır.

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için o maddenin pH değerine bakmak gerekmektedir. pH cetvelinde 0'dan 14'e kadar değerler bulunmaktadır ve 0 – 7 arasındaki değerler asit; 7 – 14 arasındaki değerler ise baz olarak adlandırılmaktadır. Asitlerin en önemli özelliği yakıcı etkilerinin bulunmasıdır.

DİŞ MACUNU PH DEĞERİ KAÇTIR?

Diş macunlarının pH değeri 8 – 9 arasında değişmektedir. pH cetvelinde 7'den daha büyük değer alan maddeler bazik maddeler olarak adlandırılır. Bazların pH değeri 14'e ne kadar yakında baziklik miktarı o kadar yükselirken 7'ye ne kadar yaklaşılırsa baziklik miktarı o kadar düşer. Diş macununun pH'ı 8 ile 9 arasında gezindiği için diş macunu zayıf bir bazdır.

pH cetvelinde 7 – 14 arasında yer alan bazların bazı özellikleri vardır. Bazların en önemli ayırt edici özellikleri tatlarının acı olması ve ciltte kayganlık hissi yaratmalarıdır. Kuvvetli bazik maddelerde bu ayırt edici özellikler daha net gözlemlenirken zayıf bazlarda bu özellikler daha hafiftir.

Birçok kişi her gün dişlerini fırçalarken zaman zaman istemsizce diş macununu tüketebilmektedir. Günlük hayatımızda kullandığımız bütün maddelerin bir pH değeri vardır ve yanlışlıkla ya da bilerek tükettiğimiz bu maddelerin pH'ları insan tüketimine uygun değilse bizlere oldukça büyük zararları olabilmektedir. İnsanlar, doğaları gereği belirli pH seviyelerindeki besinleri ve maddeleri tüketebilmektedir.

İnsanların tüketebileceği pH aralığından biraz bahsetmek gerekirse net bir aralık verilemese bile zayıf asit ve zayıf bazların insanlar tarafından tüketilmesinde bir sıkıntı olmadığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Örnek vermek gerekirse limon ve domates asidik özelliğe sahip besinlerdir ve günlük hayatımızda yemeklerden temizliğe kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda vücut temizliğinde kullandığımız sabunlar da bazik maddelerdir ve insan cildine zarar vermeden kullanılabilmektedir.

Aynı şekilde 8 – 9 pH arasında bir pH değerine sahip olan diş macunları da insan kullanımına uygundur ve zaman zaman eser miktarda yutulması kişilere bir zarar vermeyecektir. Ancak pH değeri 2'den düşük ve 12'den yüksek olan maddelerin cilt ile teması, solunması, gözlere değmesi ve tüketilmesi herkes için oldukça büyük risk taşıyacaktır.