Elektronik cihazlar hayatımızda oldukça gerekli ve maliyeti yüksek ürünler arasında yer almaktadır. Bu durumda alıcılar paralarını iyi değerlendirmek isterken hem de aldıkları cihazlarda bir problem yaşadıklarında güvenilir kişilere ulaşmak istiyor. Tam da bu noktada garantili ürünlere rağbet artıyor. Bu durumda ise iki farklı garanti türü olan; distribütör garantili ürün ve ithalatçı garantili ürün ile karşı karşıya kalıyoruz. Pek çok kişi iki farklı garanti türünün aynı özelliklere sahip olduğunu düşünse de konuyla alakalı net bir fikir edindikten sonra artık elektronik cihaz alışverişlerinizi yaparken ikilemede kalmaktan kurtulabilir ve güvenilir yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİ NE DEMEK?

Son dönemde Distribütör garantili ifadesi pek çok kişi tarafından merak konusudur. Distribütör garantisi, satın alınan ürün firmasının resmi olarak garanti vermesi anlamına gelmektedir. Yani, distribütör garantili (Türkiye garantili) satışı sağlanan ürünlerde garantisi tam olarak ürünün sahibi marka tarafından karşılanmaktadır. Bu aynı zamanda "Resmi Garantili distribütör garantili ne demek" sorusunun yanıtıdır.

Birçok elektronik firmasının, Türkiye'de doğrudan satış yapmak adına yerel bayilikleri bulunmaktadır. Bu bayilikler ise firmanın şubesidir, Türkiye'de veya ilgili ülkedeki markanın resmi kanallarını içermektedirler.

Bu nedenle buradan alınan ürünlerde problem meydana geldiğinde kişiler direk firmanın kendisi ile iletişime geçmektedir.

DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİ CİHAZ NEDİR?

Distribütör garantili cihaz firmanın resmi olarak Türkiye'de satmış olduğu ve garanti verdiği ürünü içerir. Yani üretici firmanın vermiş olduğu bir garantidir. Diğer bir garanti çeşidi olan ithalatçı garantili cihazlarda satın aldığınız üründe üretici firmanın rolünden söz etmek mümkün değildir. Yalnızca satın almış olduğunuz firma tarafından size ürünle alakalı bir garanti şekli sunulmaktadır. Distribütör garantili cihazlarda üretici firma, kendi adına açmış olduğu ya da anlaşmış olduğu servislerle garanti kapsamı içerisinde ücretsiz olarak cihazlarda yaşanan problemleri gidermektedir.

DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİ CİHAZ GÜVENİLİR Mİ?

Distribütör garantisi Türkiye'de üretici firma tarafından sunulmaktadır. Öte andan ürünü aldığınız yerden bağımsız bir şekilde garanti hizmeti vermekte ve daha kapsamlı bir hizmet kapasitesine sahip olmaktadır. Bu noktada distribütör garantili ürünlerin güvenilir olduklarını belirtebiliriz.

Özellikle internet üzerinden elektronik cihaz almayı düşünürseniz distribütör garantili cihazlar almaktan çekinmeyin. Çünkü cihazla ilgili yaşadığınız sorunları yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz.