Denizlerin yükselmesi ve alçalmasıyla oluşan kıtasal adalar, yeryüzünün tektonik hareketleri sonucunda oluşan volkanik adalar ya da yeni bir inceleme konusu olan yüzen adalar... Dünya üzerinde isimlerini aklımızda tutamayacağımız kadar çok ada olduğunu biliyoruz. Yıllar içinde yapılan araştırmalar dünyanın en büyük adalarının belirlenmesini sağlıyor. İşte dünyanın en büyük adasına dair merak edilenler...

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASININ ADI NEDİR?

Dünyanın en büyük adasının ismi Grönland Adası'dır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI NEDİR?

Dünyanın en büyük adası 2.166.086 km² yüz ölçümü ile Kuzey Yarım Küre'de, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland adasıdır. Grönland kıyı bölgelerinde hayatın sürdüğü adalardan biridir. Son kayıtlara göre Grönland nüfusu bugün aşağı yukarı 57.500'dür ancak bu nüfus daha çok batı kıyısı boyunca yayılmıştır. Adanın orta kesimleri buzullardan oluştuğu için orta kesimlerinde insan yaşamı yoktur. Grönland adasında buz tabakası kalınlığı 3 km uzunluğundadır. Ayrıca Grönland'ın tarihi de epey eskiye dayanır. Bugün Grönland'da yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu 13. yüzyılda adaya yerleşen Inuit'ler ve Alaska'dan gelen göçler oluşturmaktadır.

Grönland adası 900 yılında Gunnbjorn Ulfsson tarafından keşfedilmiştir. %81'i buzullarla kaplı olan Grönland adasında yaşayan insanlar geçimlerini avcılık ve balıkçılıkla sağlıyor. Başkenti Godthab (Nuuk) olan Grönland'da yaşayanlar Grönlandca dili konuşuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI HANGİ ÜLKEDEDİR?

Kuzey kutbunda bulunan Grönland adası aynı zamanda kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüdür. Atlas Okyanusu'nun kuzeyine düşen Grönland, Kanada Arktik Takımadalarının doğusunda kalır. Aynı zamanda Grönland'ın Arktik ve Atlantik okyanusları arasında konumlandığı da söylenebilir. Dünyanın en büyük adası olan Grönland, fiziki olarak Kuzey Amerika Kıtası içinde kalıyor olsa da Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir. Özerk ancak Danimarka'ya bağlı olan Grönland 1973'te Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katıldı ancak 1983 yılında halk oylaması yapıldı ve halk oylaması sonucu doğrultusunda 1985'te topluluktan ayrıldı. Aynı zamanda Grönland Avrupa Birliği'nin de dışındadır.