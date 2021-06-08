E-Okul VBS girişi ile karne notları ve takdir teşekkür hesaplama! 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür & ortalama hesaplama 2021

Okullarda yaz tatilinin başlamasına az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarihi açıkladı. Bu noktada, karne notu ve takdir teşekkür hesaplama işlemi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, dönem sonu ortalamaları ile takdir belgesi veya teşekkür belgesi alacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Takdir ve teşekkür belgesi için ortalama notlarını hesaplamaya başlayanlar için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

İşte adım adım takdir teşekkür hesaplama işlemleri