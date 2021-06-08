Özellikle Osmanlı Devleti için çok önemli şehirlerden biri olan Edirne, tarihi ve doğal güzellikleri ile hem yerli hem yabancı turistleri kendine çeken bir ilimizdir. Türkiye'nin pek kalabalık olmayan şehirleri arasındadır. Edirne'nin yüz ölçümü 6.145 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 62 metre ve il plaka kodu 22'dir.

EDİRNE NEREDE?

Edirne ilimiz Marmara Bölgesi'nde yer alır. Bu bölgenin ise Trakya kesimindedir. Edirne, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer alır. Edirne ilimizin doğu sınırında Kırıkkale ve Tekirdağ, güneydoğusunda Çanakkale, batı sınırında Bulgaristan, kuzey sınırında Yunanistan ile komşudur. Edirne'nin güney sınırı ise Ege Denizi'dir.

EDİRNE HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin sınır şehirlerinden olan Edirne, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Edirne Marmara Bölgesi'nin ise Trakya Bölümü'nde bulunur. Bu şehrimiz Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşusudur. Edirne'nin etrafındaki şehirlerimiz ise Kırıkkale ve Tekirdağ'dır. Bu şehrimizin güney sınırı ise Ege Denizi'dir.

EDİRNE'NİN NÜFUSU

Edirne, Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. 2020 verilerine göre Edirne nüfus sıralamasında 49. Sırada bulunmaktadır. 49. Sırada bulunan bu ilimizin nüfusu 407.763'tür. Bu nüfusun 201.988'i kadın, 205.775'i erkektir.

EDİRNE İLÇELERİ

Edirne ilimize bağlı 9 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: