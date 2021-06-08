Egoist ve egoizm kelimelerinin kökenleri ego kelimesine dayanmaktadır. Ego Latince kökenli bir kelime olup 'ben' anlamına gelmektedir. Kişinin benliği ile alakalı olan bu terimler aslında psikiyatri ve psikoloji alanlarında kullanılmaktadır. Lakin günlük hayatta da birçok cümlede egoist kelimesi sık sık geçmektedir. Peki egoist kelimesi ne demektir?

EGOİST NEDİR?

Egoist kelimesi ego kelimesinden türemektedir. Ego, psikanalist Sigmund Freud'un yapısal kuramının yapı taşlarından bir tanesidir. Ego kelimesi psikoloji sözlüğüne Freud ile girmiştir. Ego, benlik anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak egoist kelimesinin, benliği yüksek anlamına geldiği düşünülebilmektedir. Peki gerçekte egoist ne demektir? Egoist kelimesinin sözlük anlamı bencil demektir. O halde egoist kime denir? Kendisini sürekli öven kişilere egoist denmektedir. Egoistlik aslında bir kişilik bozukluğudur.

Egoist kelimesi aslında insan psikolojisi ile ilgili bir kavramdır. Bu kelimenin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Türk Dil Kurumu egoist kelimesinin asıl anlamını şöyle tanımlamaktadır; "Düşüncelerinden çok egolarıyla hareket eden ve karşısındaki kim olursa olsun önce kendi egosunun tatmin edilmesini bekleyen kimse." Yine TDK'ye göre egoist kelimesinin bir diğer anlamı ise şudur; "Her durumda öncelikli olarak kendisini ve menfaatlerini düşünen kişi." Görüleceği üzere her iki anlamda bencil, kibirli insanları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Egoist kişiler, benmerkezci kişilerdir. Kendilerini diğer insanlardan üstün görürler. Kibirleri oldukça yüksek ve fark edilebilir derecededir. Zira bu kişiler kendilerine toz kondurmazlar. Bu kişiler her durumda kendilerini överler ve genellikle her cümleye "ben…" diye başlarlar.

EGOİZM NEDİR?

Egoizm, genel anlamı ile bir bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesidir. Bu nedenle halk arasında bencillik olarak da anılmaktadır. Egoizm, psikolojik bir yönelmedir. Bu yönelmede kişinin bireysel menfaatleri ön plandadır. Bu nedenle çoğu kimse egoizmi 'ben sevgisi' olarak tanımlamaktadır.

Egoizm kendi içerisinde 3 kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; psikolojik egoizm, ahlaki egoizm ve rasyonel egoizmdir. Egoizm sınıflarından kısaca bahsetmek gerekirse;