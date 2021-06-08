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Giriş Tarihi: 8.6.2021 10:17 Son Güncelleme: 8.6.2021 10:17

Nedir? ve Egoist Kelimelerinin Anlamı Ne Demek?

Egoist Nedir? Egoizm ve Egoist Kelimelerinin Anlamı Ne Demek?

Konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelerinden biri egoisttir. Genellikle kendilerini çok seven insanları tanımlamak için kullanılan kelimesi, aslında bencil anlamına gelmektedir. Psikoloji alanında kullanılan terimler olan egoist ve kelimesi Sigmund Freud ile anlam kazanmıştır. Peki Egoist nedir? Egoizm ve egoist kelimelerinin anlamı ne demek? Aşağıda bu soruların cevaplarını bulacaksınız.

ve kelimelerinin kökenleri ego kelimesine dayanmaktadır. Ego Latince kökenli bir kelime olup 'ben' anlamına gelmektedir. Kişinin benliği ile alakalı olan bu terimler aslında psikiyatri ve psikoloji alanlarında kullanılmaktadır. Lakin günlük hayatta da birçok cümlede egoist kelimesi sık sık geçmektedir. Peki egoist kelimesi ne demektir?

EGOİST NEDİR?

Egoist kelimesi ego kelimesinden türemektedir. Ego, psikanalist Sigmund Freud'un yapısal kuramının yapı taşlarından bir tanesidir. Ego kelimesi psikoloji sözlüğüne Freud ile girmiştir. Ego, benlik anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak egoist kelimesinin, benliği yüksek anlamına geldiği düşünülebilmektedir. Peki gerçekte egoist ne demektir? Egoist kelimesinin sözlük anlamı bencil demektir. O halde egoist kime denir? Kendisini sürekli öven kişilere egoist denmektedir. Egoistlik aslında bir kişilik bozukluğudur.

Egoist kelimesi aslında insan psikolojisi ile ilgili bir kavramdır. Bu kelimenin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Türk Dil Kurumu egoist kelimesinin asıl anlamını şöyle tanımlamaktadır; "Düşüncelerinden çok egolarıyla hareket eden ve karşısındaki kim olursa olsun önce kendi egosunun tatmin edilmesini bekleyen kimse." Yine TDK'ye göre egoist kelimesinin bir diğer anlamı ise şudur; "Her durumda öncelikli olarak kendisini ve menfaatlerini düşünen kişi." Görüleceği üzere her iki anlamda bencil, kibirli insanları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Egoist kişiler, benmerkezci kişilerdir. Kendilerini diğer insanlardan üstün görürler. Kibirleri oldukça yüksek ve fark edilebilir derecededir. Zira bu kişiler kendilerine toz kondurmazlar. Bu kişiler her durumda kendilerini överler ve genellikle her cümleye "ben…" diye başlarlar.

EGOİZM NEDİR?

Egoizm, genel anlamı ile bir bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesidir. Bu nedenle halk arasında bencillik olarak da anılmaktadır. Egoizm, psikolojik bir yönelmedir. Bu yönelmede kişinin bireysel menfaatleri ön plandadır. Bu nedenle çoğu kimse egoizmi 'ben sevgisi' olarak tanımlamaktadır.

Egoizm kendi içerisinde 3 kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; psikolojik egoizm, ahlaki egoizm ve rasyonel egoizmdir. Egoizm sınıflarından kısaca bahsetmek gerekirse;

  • Psikolojik egoizm: İnsanların her zaman kendi menfaatleri için bir şey yapacaklarını savunan görüştür.
  • Ahlaki egoizm: Kişilerin kendi çıkarlarına uygun yaptıkları davranışların doğru olduğunu ileri süren görüştür.
  • Rasyonel egoizm: Bireylerin kendi menfaatleri için hareket etmesinin rasyonel olduğuna inanan görüştür. Bu görüş doğrultusunda evrensel bir ahlak yasasından söz etmek mümkün değildir.

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Egoist Nedir? Egoizm ve Egoist Kelimelerinin Anlamı Ne Demek?
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