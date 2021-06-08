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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:35 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:35

Erzincan Nerede, Hangi Bölgede? Erzincan’ın Ortalama Nufusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Erzincan Nerede, Hangi Bölgede? Erzincan’ın Ortalama Nufusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Türkiye’nin şehirlerinin harita üzerindeki yerleri, nüfusları ve yüzölçümleri gibi bilgiler, Coğrafya bilgisi açısından önemlidir.. Bu bilgiler sınavlarda öğrenciler için kolaylık sağlamaktadır. Peki Erzincan nerede, hangi bölgede, Erzincan’ın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var? İşte merak uyandıran bu soruların cevapları…

Coğrafya dersi için çok önemli konulardan biri de olan şehirler ve özellikleridir. Coğrafya için önemli şehirlerden biri de Elazığ'dır. Bu şehrimizin yüz ölçümü 11.815 km2 dir. Bu şehrin özelliklerinden bir tanesi de deniz seviyesinden yüksekliğidir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.185 metredir ve il plaka kodu 24'tür.

ERZİNCAN NEREDE?

Erzincan ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Bu ilimiz Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alır. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir şehrimizdir. Erzincan'ın doğu sınırında Erzurum, batı sınırında Sivas, kuzey sınırında Gümüşhane ile Bayburt, güney sınırında Tunceli, güneybatı sınırında Malatya ve Elazığ şehirleri ile komşudur.

ERZİNCAN HANGİ BÖLGEDE?

Erzincan ilimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Bu il Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alır. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir şehrimizdir. Bu şehrin etrafındaki iller ise Erzurum, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Malatya ve Elazığ'dır.

ERZİNCAN NÜFUSU

Erzincan, Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden biridir. Türkiye nüfus sıralamasına göre 70. sırada yer almaktadır. Bu şehrin nüfusu 234.431'dir. Bu nüfusun 115.106'sı kadın, 119.325'i erkektir.

ERZİNCAN İLÇELERİ

Erzincan'a bağlı olan merkez ile beraber 9 tane ilçe bulunmaktadır. Nüfus sıralamasına göre bu ilçeler:

  • Merkez
  • Tercan
  • Üzümlü
  • Refahiye
  • İliç
  • Çayırlı
  • Kemah
  • Kemaliye
  • Otlukbeli

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Erzincan Nerede, Hangi Bölgede? Erzincan’ın Ortalama Nufusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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