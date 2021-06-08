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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:35 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:35

Erzurum Nerede, Hangi Bölgede? Erzurum’un Ortama Nüfusu Nedir,  Kaç İlçesi Var?

Erzurum Nerede, Hangi Bölgede? Erzurum’un Ortama Nüfusu Nedir,  Kaç İlçesi Var?

Dadaşlar Diyarı olarak bilinen Erzurum’un coğrafi önemine derslerde ve sınavlarda sıkça değinilmektedir. Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı Erzurum hakkında öğrenciler tarafından birçok soru sorulmaktadır. Bu sorular arasında Erzurum nerede, hangi bölgede, Erzurum’un ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var gibi sorular da yer almaktadır.

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Erzurum, Dadaşlar Diyarı olarak da bilinmektedir. Özellikle soğukluğu ile ön plana çıkan bu ilimizin yüz ölçümü 25.005 km2 dir ve Türkiye'nin en büyük dördüncü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise en büyük üçüncü ilidir. Bu ilin deniz seviyesinden yüksekliği 1.853 metredir ve il plaka kodu 25'tir

ERZURUM NEREDE?

Dadaşlar Diyarı olarak da bilinen bu ilimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimizin bazı ilçeleri ise Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Erzurum iline komşuluk eden şehirlerimiz ise; kuzey sınırından Artvin ve Rize, kuzeydoğu sınırından Ardahan, batı sınırından Bayburt ve Erzincan, doğu sınırında Kars ve Ağrı, güney sınırında Bingöl ve Muş bulunmaktadır.

ERZURUM HANGİ BÖLGEDE?

Soğuk havası ile ünlenmiş şehirlerimizden biri olan Erzurum, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Fakat bu ilimizin 8 tane ilçesi Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Erzurum ilini çevreleyen illerimiz ise; Rize, Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Ağrı Kars, Bingöl ve Muş'tur.

ERZURUM NÜFUSU

Erzurum, Türkiye nüfus sıralamasında 30. sırada yer almaktadır. 30. sırada yer alan bu ilimizin nüfusu 758.279'tur. Bu nüfusun 379.618'i kadın, 378.661'i erkek nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır.

ERZURUM İLÇELERİ

Erzurum ilimize bağlı olan 20 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler:

  • Aziziye (merkez)
  • Palandöken (merkez)
  • Yakutiye (merkez)
  • Aşkale
  • Çat
  • Hınıs
  • Horasan
  • İspir
  • Karaçoban
  • Karayazı
  • Köprüköy
  • Narman
  • Oltu
  • Olur
  • Pasinler
  • Pazaryolu
  • Şenkaya
  • Tekman
  • Tortum
  • Uzundere'dir.

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Erzurum Nerede, Hangi Bölgede? Erzurum’un Ortama Nüfusu Nedir,  Kaç İlçesi Var?
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