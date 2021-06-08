Eskişehir, öğrencilerin ve turistlerin uğrak şehirlerinden birisidir. Özellikle okul dönemi nüfusu büyük bir artışa uğramaktadır. Bu ilimizin yüz ölçümü 13.925 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 788 metredir ve il plaka kodu 26'dır.

ESKİŞEHİR NEREDE?

Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ilidir. İç Anadolu Bölgesi'nin ise kuzeybatısında yer almaktadır. Eskişehir ilinin doğu sınırında Ankara, güneydoğu sınırında Konya, güney sınırında Afyon, batı sınırında Kütahya, kuzeybatı sınırında Bilecik, kuzey sınırında ise Bolu ili ile sınır komşuluğu bulunmaktadır.

ESKİŞEHİR HANGİ BÖLGEDE?

Hem sanayi hem de ulaşım açısından Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden birisi olan Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu şehir İç Anadolu Bölgesi'nin ise kuzeybatısında yer almaktadır. Eskişehir'in etrafında bulunan illerimiz ise Ankara, Konya Afyon, Kütahya, Bilecik, Sakarya ve Bolu'dur.

ESKİŞEHİR NÜFUSU

Eskişehir, Türkiye'nin kalabalık sayılabilecek şehirleri arasındadır. 2020 verilerine göre Eskişehir, Türkiye'nin en kalabalık 25. şehridir. Bu şehrin nüfusu 888.828'dir. Bu nüfusun 445.601'i kadın, 443.227'si erkektir.

ESKİŞEHİR İLÇELERİ

Eskişehir iline ait 14 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfusuna göre şu şekilde sıralanmaktadır: