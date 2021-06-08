Filoloji bilimi, ülkemizde eğitimi verilen bir bölümdür. Filoloji bölümü mezunları filolog unvanını almaktadır. Filoloji bölümü, eski dilleri incelemekle, bu dilleri deşifre etmek ve birbirleri ile olan bağlantılarını ortaya çıkartmakla görevlidir.

FİLOLOJİ NEDİR?

Filoloji; tarihe ve sosyolojiye yardımcı bir sosyal bilim dallarından bir tanesidir. Peki filoloji ne demektir? Filoloji kelimesi dil bilimi anlamına gelmektedir. bu nedenle filolojiye dilbilimi yahut betikbilim de denmektedir. Filoloji kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Lakin bu kelimenin asıl kökeni Eski Yunancaya dayanmaktadır. Filoloji kelimesi, Eski Yunancada sevgi anlamına gelen philos kelimesi ile söz anlamına gelen logos kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Türk Dil Kurumu'na göre filoloji; "dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme ve dil bilimi" olarak tanımlanmaktadır.

Filoloji; geçmişten günümüze var olmuş dillerin yapısını, oluşumunu, gelişimini ve bu dillerin birbiri ile olan ilişkisini incelemekle görevli sosyal bir disiplindir. Bu açıdan filoloji, insanlık tarihini çözümlemede önemli bir role sahiptir. Filolojinin alanı günümüzde yaklaşık 4000'den fazla dili kapsamaktadır.

Filoloji, tarihte ilk olarak M.Ö. 5. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmış bir bilimdir. Burada, Panini isimli bir araştırmacının Sanskritçe dilini incelenmesi ile filoloji bilimi doğmuştur. Daha sonra 19. yüzyıla gelindiğinde Panini'nin bu çalışmalarının Jakob Grimm ve Ferdinand de Saussure tarafından ele alınması sonucu ile filoloji biliminin temelleri atılmıştır.

Filolojinin asıl görevi, geçmiş metinleri incelemek ve bunları deşifre etmektir. Bu nedenle insanlığın kültürü açısından yeri oldukça önemlidir. Filoloji; eski metinlerin kim tarafından, nerede ve ne zaman yazıldığı ile bu metinlerin içeriğini bulmayı hedeflemektedir.

Filoloji üzerine araştırma yapan kişilere filolog denmektedir. Filolog tanımı dünyada ilk kez Platon tarafından yapılmıştır. Görüleceği üzere filolojinin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Platon filolojiyi şöyle tanımlamıştır; "İnsana bilgi kazandıracak ve düşüncelerini olgunlaştıracak nitelikte her bilgiyi öğrenmeye hevesli kişi." Platon'un bu tanımı günümüzdeki filoloji tanımı ile uyuşmamaktadır. Filoloji kelimesini günümüzdeki anlamına taşıyan kişiler Aristotales ve Sokrates olmuştur.

FİLOLOJİ NE BİLİMİDİR?

Filoloji tarihe yardımcı sosyal bilim dallarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Filoloji, dil bilimi olarak bilinmektedir. Filolojinin asıl görevi, eski dilleri incelemek, bunların altyapısını çözümlemek ve birbirleri ile olan etkileşimlerini ortaya çıkarmaktır. Filoloji bilimi; ayrı ayrı dillerin gelişimini incelediği gibi, bir dilin geçmişten günümüze olan evrimini de incelemektedir. Filoloji bilimi, bu araştırmaları yaparken dillerin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinde durmaktadır.

Filoloji bilimi sadece eski dilleri incelemekle görevli değildir. Filoloji bilimi ayrıca eski metinleri de incelemektedir. Eski metinlerin gerçek olup olmadığı, ne zaman yazıldığı ve içeriğinin ne olduğu da filoloji biliminin görev alanı içerisindedir.

FİLOLOJİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Filoloji, üniversite eğitiminde tercih edilebilen bölümlerden birisidir. Filoloji bölümü, dilbilim bölümü olarak da bilinmektedir. Filoloji akademik bir disiplindir. Filoloji bölümü, 4 yıllık bir lisans eğitiminden oluşmaktadır. Filoloji bölümü eğitimi, üniversitelerin Edebiyat Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Tarih Fakültelerinde verilmektedir. Filoloji bölümü her üniversitede bulunmamaktadır. Ülkemizde sadece 3 üniversite filoloji eğitimi vermektedir.

Filoloji bölümünün amacı; geçmişten günümüze tarih sahnesinde boy göstermiş olan tüm dillerin temelini araştırmak ve bu dillerin altyapısını inceleyerek, bunları çözümlemeye çalışmaktır. Filoloji bölümü mezunları dilbilimci yahut filolog unvanlarını elde etmektedir. Filoloji bölümü eğitiminde bazı zorunlu dersler vardır. Filoloji bölümü dersleri başlıca olarak şunlardır;

Araştırma ve Yazma,

Biçimbilim,

Dil Tipolojisi,

Dilbilim Yöntemleri,

Kültür Etkileşimi,

Mantık,

Modern Dünyanın Oluşumu,

Modern Türkçenin Ses ve Biçim Yapısı,

Modern Türkçenin Sözdizimi ve Anlam Yapısı,

Roman,

Sesbilim,

Ses Bilgisi,

Sözdizim,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FİLOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Filoloji bölümü mezunlarının iş imkanları aslında oldukça sınırlıdır. Filoloji mezunlarının çalışma alanları araştırmacılık üzerine kuruludur. Bu bölüm mezunları başta Dil Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi yerlerde çalışabilmektedir. Buralarda çalışmak içinse kişinin KPSS sınavından yeterli puanı alması gerekmektedir. Bunun haricinde ise akademik bir kariyer izleme şansları bulunmaktadır. Ayrıca bazen reklamcılık sektöründe yahut yayıncılık sektöründe de filoloji mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Lakin bu bölüm mezunlarının asıl iş alanı dil araştırma merkezlerine bağlıdır.