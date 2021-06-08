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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:36 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:36

Gaziantep Nerede, Hangi Bölgede? Gaziantep’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Gaziantep Nerede, Hangi Bölgede? Gaziantep’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Gaziantep, özellikle mutfağı ile ünlü olan illerimizden birisidir. Turistlerin ilgi odağı olan yiyeceği ise baklavadır. Gaziantep aynı zamanda eğitim, sanayi ve ticaret şehri olarak da bilinir. Bu şehrimiz hakkında akıllarda birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında Gaziantep nerede, hangi bölgede, Gaziantep’in ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır gibi sorular bulunmaktadır. İşte bu soruların cevaplarını sizler için bu yazımızda derledik.

Gaziantep mutfağının dışında tarihi dokusu ile de öne çıkan şehirlerimizden birisidir. Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep, Türkiye'nin en kalabalık illeri arasındadır. Bu ilimizin yüz ölçümü 6.803 km2 dir. Gaziantep'in deniz seviyesinden yüksekliği 750 metre ve il plaka kodu 27'dir.

GAZİANTEP NEREDE?

Gaziantep ili Türkiye'nin iki bölgesinin kesişim noktasına yer almaktadır. Bu iki bölgeden biri Akdeniz Bölgesi diğeri ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Buna rağmen bu ilimiz ve tüm ilçeleri Güneydoğu Anadolu Bölge'sinde yer almaktadır. Gaziantep'in doğu sınırında Şanlıurfa, kuzeydoğu sınırında Adıyaman, kuzeybatı sınırında Kahramanmaraş, batı sınırında Osmaniye, güney sınırında ise Kilis illeri sınır komşuluğu etmektedir. Gaziantep ayrıca güneydoğu sınırında Suriye ile komşuluk yapmaktadır.

GAZİANTEP HANGİ BÖLGEDE?

Gaziantep ili Türkiye'nin iki bölgesinin kesişim noktasına yer almaktadır. Bu iki bölgeden biri Akdeniz Bölgesi diğeri ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Buna rağmen bu ilimiz ve tüm ilçeleri Güneydoğu Anadolu Bölge'sinde yer almaktadır. Gaziantep ilimizin etrafındaki iller ise; Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis'tir.

GAZİANTEP NÜFUSU

Gaziantep, Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Türkiye sıralamasında 9. sırada yer almaktadır. Bu ilimizin toplam nüfusu 2.101.157'dir. Bu nüfusun 1.040.337'si kadın, 1.060.820'si erkek olarak karşımıza çıkmaktadır.

GAZİANTEP İLÇELERİ

Gaziantep iline bağlı 9 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir:

  • Şahinbey
  • Şehitkamil
  • Nizip
  • İslahiye
  • Nurdağı
  • Araban
  • Oğuzeli
  • Yavuzeli
  • Karkamış

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Gaziantep Nerede, Hangi Bölgede? Gaziantep’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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