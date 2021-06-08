Gazoz ve diğer birçok asitli içecek özellikle erken ergenlik ve ergenlik dönemindeki çcuklar tarafından oldukça sık tüketiliyor. Asitli içecekler kategorisinde yer alan gazozların pH değerleri ise oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Gazoz asit mi baz mı öğrenmek çocuklarımızın nasıl bir içecek tükettiğini anlamamızda kilit rol üstleniyor.

GAZOZ ASİT Mİ BAZ MI?

Dünya üzerindeki pek çok madde pH cetvelinde yer almaktadır. pH cetveli 0'dan 14'e kadar uzanmakta ve bu maddeler pH cetvelinde farklı değerlere yerleşmektedir. pH değeri 0 – 7 arasında olan maddeler asit; 7 – 14 arasında olan maddeler ise baz olarak adlandırılmaktadır.

Asidik maddelerin yani asitlerin özellikleri şu şekilde sıralanır;

Asitler ağızda ekşi bir tat bırakırlar.

Asitlerin sulu çözeltileri elektriği iletmektedir.

Asitler sulu çözelti haline getirildiğinde ortama H + iyonu verirler.

iyonu verirler. Asitlerin pH değeri 0 – 7 arasındadır.

Asitler ciltle temas ettiğinde cildi tahriş eder ve yanmasına sebep olur.

Asitler, metal ile tepkimeye girdiğinde ortama H 2 gazı çıkartır.

gazı çıkartır. Asitler, turnusol kağıdını kırmızı yapar.

Bazik maddelerin yani bazların özellikleri ise şöyledir;

Bazların renkleri acıdır.

Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Bazlar sulu çözelti haline geldiğinde ortaman OH - iyonu verir.

iyonu verir. Baz maddeler ciltte tahrişe sebep olur ve elde kayganlık hissi yaratır.

Bazların pH değeri7 – 14 arasındadır.

Bazlar, turnusol kağıdını mavi renge döndürür.

Bu tabloya baktığımız zaman, gazozun asidik bir madde olduğunu anlayabiliyoruz. Gazoz, tüketildiği zaman boğazda anlık bir yanmaya sebep olur. Ayrıca asidik özelliğinin güçlü olması ve yoğun miktarda şeker içermesi sebebi ile dişler için de oldukça zararlı olabilmektedir.

GAZOZ PH DEĞERİ KAÇTIR?

Gazozun pH değerini bilmek nasıl bir madde tükettiğimizi anlamak için oldukça önemlidir. Gazoz; limon, şeker, su ve karbonat gibi maddelerden üretilmektedir. Gazozun içerisindeki bu maddeler ise gazozun bir asit olmasını hatta güçlü bir asit olmasını sağlamaktadır.

Gazozun pH değeri yaklaşık 4,3 olarak belirlenmiştir. Bu değer gazozun oldukça kuvvetli bir asit olmasına ve fazla tüketimi halinde dişlere ve diş minelerine zarar vermesine sebep olmaktadır.