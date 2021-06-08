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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:27 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:27

Gümüşhane Nerede, Hangi Bölgede? Gümüşhane’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Gümüşhane Nerede, Hangi Bölgede? Gümüşhane’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Türkiye’nin 81 ilinden bir tanesi olan Gümüşhane, doğal güzellikleri ve tabiatı ile ön plana çıkan nadide şehirlerimizden birisidir. Gümüşhane çokça merak edilen illerimizden birisidir. Bu ilimiz hakkında merak edilen sorulardan bazıları ise Gümüşhane nerededir, hangi bölgede yer alır Gümüşhane’nin ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır gibi sorulardır.

Doğal güzellikleri, yemyeşil ormanları ile ilgi çeken illerimizden birisi olan Gümüşhane, Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden birisidir. Bu seyrek nüfuslu şehir olan Gümüşhane'nin yüz ölçümü 6.668 km2'dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1.227 metredir ve il plaka kodu ise 29'dur.

GÜMÜŞHANE NEREDE?

Gümüşhane, Türkiye'nin nadide şehirlerin birisidir. Bu nadide şehir Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu bölgenin ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kısımlarında yer alır. Bu ilimizin doğu sınırında Bayburt, güney sınırında Erzincan, kuzeybatı sınırında Giresun, kuzeydoğu sınırında Trabzon illeri bulunmaktadır. Gümüşhane ilimizin Karadeniz'e kıyısı bulunmamaktadır.

GÜMÜŞHANE HANGİ BÖLGEDE?

Doğal güzellikleri, yemyeşil ormanları ile ilgi çeken illerimizden birisi olan Gümüşhane, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu bölgenin ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kısımlarında yer alır. Bu şehrimizin etrafında ise 4 adet şehir bulunmaktadır. Bu şehirler Bayburt, Erzincan, Giresun ve Trabzon'dur.

GÜMÜŞHANE NÜFUSU

Gümüşhane, Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden bir tanesidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 78. sırada yer almaktadır. Bu şehrimizin nüfusu 141.702'dir. Bu nüfusun ise 69.759'u kadın, 71.943'ü erkek olarak karşımıza çıkmaktadır.

GÜMÜŞHANE İLÇELERİ

Gümüşhane ilimize bağlı merkez ilçe dahil olmak üzere 6 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir:

  • Merkez
  • Kelkit
  • Şiran
  • Kürtün
  • Torul
  • Köse

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Gümüşhane Nerede, Hangi Bölgede? Gümüşhane’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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