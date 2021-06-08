Türkiye'nin kelimenin tam anlamı ile ucunda bulunan bir şehir olan Hakkari hem nüfus olarak az hem de yüz ölçümü bakımından küçük bir şehrimizdir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 7.095 km2 dir. Balları ve arıcılık ile ünlü olan bu şehrimizin deniz seviyesinden 1720 metre yukarıdadır. Bu ilimizin plaka kodu ise 30'dur.

HAKKARİ NEREDE?

Balları ve arıları ile ünlü bir ilimiz olan Hakkari, ülkemizin en doğusunda bulunmaktadır. Bu şehrimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Ayrıca ismini bu şehirden alan Hakkari Bölümü içerisinde yer alır. Bu ilimizin doğu sınırında İran, doğu sınırında Irak, batı sınırında Şırnak kuzey sınırında ise Van bulunmaktadır.

HAKKARİ HANGİ BÖLGEDE?

Hakkari ülkemizin en doğusunda bulunmaktadır. Bu şehrimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Ayrıca ismini bu şehirden alan Hakkari Bölümü içerisinde yer alır. Bu ilimizin etrafında Van ve Şırnak illeri yer alır. Ayrıca bu ilimiz İran ve Irak ile de sınır komşuluğu yapar.

HAKKARİ NÜFUSU

Hakkari, Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden birisidir. Bu şehir Türkiye nüfus sıralamasında 63. sırada yer almaktadır. Bu ilimizin nüfusu 280.514'tür. Bu nüfusun 131.547'si kadın, 148.967'si erkek bireylerden oluşmaktadır.

HAKKARİ İLÇELERİ

Hakkari ilimize bağlı merkez ilçe ile beraber 5 tane ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasında göre çoktan aza şu şekildedir: