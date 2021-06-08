İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın en önemli şehirlerinden birisidir, İstanbul Boğazı'na hakimliği ile de görsel bir şölen oluşturan bu şehir Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip şehridir. Bu şehrin yüz ölçümü 5.461 km2'dir. Bu şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 30 metre, il plaka kodu ise 34'tür.

İSTANBUL NEREDE?

İstanbul, Aysa ve Avrupa Kıtası'nın tam birleştiği noktada iki kıtaya da ait kara parçaları bulunan bir şehirdir. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunur. Bu şehrimiz çok az ille sınır komşuluğu bulunmaktadır. Bu ilimizin doğu sınırında Kocaeli, batı sınırında Tekirdağ ili ile sınır komşuluğu bulunmaktadır. Bu şehir güneyinde Marmara Denizi'ne, kuzeyinde ise Karadeniz'e sınırı bulunmaktadır.

İSTANBUL HANGİ BÖLGEDE?

İstanbul, Aysa ve Avrupa Kıtası'nın tam birleştiği noktada iki kıtaya da ait kara parçaları bulunan bir şehirdir. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunur. Bu şehre komşu olan iller Kocaeli ve Tekirdağ'dır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde ise Marmara Denizi bulunur.

İSTANBUL NÜFUSU

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul Türkiye sıralamasında 1. sıradadır. İstanbul'un nüfusu 15.462.452'dir. Bu nüfusun 7.711.616'sı kadın, 7.750.836'sı erkektir.

İSTANBUL İLÇELERİ

İstanbul iline bağlı olan 39 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler: