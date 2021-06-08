Tasarım, matbaa, eğitim, basım, yayım gibi tüm alanlarda farklı kâğıt türleri kullanılmaktadır. Yapılacak iş türüne göre farklı boyutlardaki kâğıt türleri tercih edilir. En çok kullanılan kâğıt türü A4, eğitim sektöründen ticari sektörlerde dek hemen her alanda kullanılan en klasik kâğıt boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimlik fotokopisi gibi durumlarda ise A6, A7 gibi boyutlar kullanılmaktadır.

KÂĞIT BOYUTLARI

Kâğıt boyutları, dünya genelinde standart olarak kullanılan boyutları temsil eder. Kâğıt farklı boyutlarda olduğu için farklı kâğıt boyutları için isimlendirilirler. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı boyut ve isimler kullanılabilmektedir. Biz size ülkemizde en çok kullanılan A1, A2, A3, A4, A5 kâğıt boyutları ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Normal kâğıt boyutuna A4 denir. Metrik olarak ölçülür. 210 milimetre genişliğinde ve 297 milimetre uzunluğundadır. Kâğıt boyutları büyükten ya da küçükten başlanarak sıralanabilir. En büyük kâğıt boyutu A0 boyutudur. Büyük boyuttan itibaren; A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 olarak sıralanır. Her bir boyut; bir alt boyuttan iki tane, bir üst boyutun yarısı kadar bir matematik formülü ile hesaplanır.

A1 BOYUTU

A1 kâğıt boyutları: 840×594 mm

A2 BOYUTU

A2 kâğıt boyutları: 594×420 mm

A3 BOYUTU

A3 kâğıt boyutları: 420×297 mm

A4 BOYUTU

A4 kâğıt boyutları: 297×210 mm

A5 BOYUTU

A5 kâğıt boyutları: 210×148.5 mm

A6 BOYUTU

A6 kâğıt boyutları: 148.5×105 mm

A7 BOYUTU

A7 kâğıt boyutları: 74×105 mm

A8 BOYUTU

A8 kâğıt boyutları: 52×74 mm

A9 BOYUTU

A9 kâğıt boyutları: 37×52 mm