Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı'ndaki cesareti, başarısı ve kahramanlığı ile ünlenen bir şehrimizdir. Bu şehrimiz Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Kahramanmaraş'ın yüz ölçümü 14.519 km2'dir. Şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 568 metre ve il plaka kodu'46'dır.

KAHRAMANMARAŞ NEREDE?

Kurtuluş Savaşındaki cesareti ve başarısı sebebi ile adının önüne "Kahraman" kelimesini alan ilimiz Maraş, Akdeniz Bölgesi'nin Adana Bölümü'nde bulunur. Kahramanmaraş ilimize sınır komşuluğu yapan iller; kuzeydoğu sınırında Malatya, doğu sınırında Adıyaman, güneydoğu sınırında Gaziantep, güneybatı sınırında Osmaniye, batı sınırında Adana, kuzeybatı sınırında Kayseri, batı sınırında ise Sivas'tır.

KAHRAMANMARAŞ HANGİ BÖLGEDE?

Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlığı ile bilinen şehrimiz Kahramanmaraş, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nin Adana Bölümü'nde bulunur. Bu ilimizi çevresinde bulunan iller; Malatya, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman'dır.

KAHRAMANMARAŞ NÜFUSU

Kahramanmaraş, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden bir tanesidir. Bu şehrimiz 2021 yılı Türkiye nüfus sıralamasında 18. sırada yer almaktadır. Bu kahraman ilimizin nüfusu 1.168.163'tür. Bu nüfusun 575.243'ü kadın, 592.920'si erkektir.

KAHRAMANMARAŞ İLÇESİ

TÜİK verilerine göre Kahramanmaraş ilimize bağlı olan 11 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: