pH değeri nötre oldukça yakın olan kan, bazik bir sıvı olarak karşımıza çıkar. Oldukça hassas bir pH aralığına sahip olan bu sıvının vücudumuzda doğru oranlarda olmaması çok büyük tehlikelere yol açabilir. Kanın doğal pH değeri, vücutlarımıza adapte olmuş ve bizim yaşamımız için en doğru değerleri almıştır.

KAN ASİT Mİ BAZ MI?

Bütün canlıların vücudunda var olan kan, yaşam için en gerekli sıvıların başında gelmektedir. Yaşam sıvısı olan kan asit mi baz mı sorusu ise birçok kişi tarafından çok eski zamanlardan beri merak edilmektedir. Yaşamak için ihtiyacımız olan ve vücutta azalması halinde çok büyük problemlere yol açabilen kanın pH değerini bilmek önemlidir.

Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için bilmemiz gereken bir şey var. pH cetveli dediğimiz cetvel üzerinde bir maddenin hangi değerde bulunduğunu bilmek, o maddenin asit ya da baz olduğunu anlamanın en kolay yolu olmaktadır.

Asit olan maddeler pH cetveli üzerinde 0 ile 7 arasında değer alırken baz olan maddeler 7 ile 14 arasında yer almaktadır. pH cetvelinde tam olarak 7 değerinde bulunan maddeler ise nötr olarak değerlendirilmektedir.

KAN PH DEĞERİ KAÇTIR?

Kan ph değeri kaç olmalı sorusu yüzyıllardır birçok bilim insanı tarafından sorulmaktadır. Kan, eğer olması gereken pH değeri aralığında değilse birçok probleme ve hastalığa yol açabilmektedir. Bildiğimiz üzere pH tablosunda 0 – 7 arasındaki maddeler asit olurken 7 – 14 arasında değer alan maddeler baz olmaktadır.

Kanın pH değeri 7,34 ve 7,45 aralığında bulunur. Bu değer ile kanın nötr maddelere çok yakın olduğu ancak 7'den yüksek değer aldığı için baz olduğu görülmektedir. Kan baz bir madde olarak karşımıza çıkar ancak 7'ye yakınlığı sebebiyle oldukça hafif bir baz hatta nötre yakın maddeler ile benzer özellikler görmektedir.

KAN PH DEĞERİ NASIL DENGELENİR?

Kanın pH aralığı oldukça hassastır ve aynı zamanda çok dardır. Kan sıvısının belirtilen pH aralığının dışına çıkması oldukça büyük hastalıklara hatta ölüme yol açabilmektedir. Vücut, kendi içerisinde "homeostasi" adı verilen bir dengeye sahiptir ve bu dengenin korunması için kanın doğru pH aralığında bulunması oldukça büyük önem arz eder.

KAN PH DEĞERİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Kanın pH değeri, hastaneler içerisinde yapılan bazı tahliller ile ortaya çıkmaktadır. İdeal kan pH'ı nötrden biraz daha baza kayan 7,34 – 7,45 değerleri arasındadır. Bu değerlerin daha düşük ya da daha yüksek olması vücut içerisinde büyük problemlere yol açabileceği için en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekmektedir.

KAN PH DEĞERİ DÜŞERSE NE OLUR?

Asidoz adı verilen kan pH değeri düşüklüğü, kan içerisindeki asit miktarının artmasıdır. Kandaki asit miktarı artarsa kan pH'ı düşer. Metabolizmanın düzgün bir şekilde işlemesi için kan pH'ının 7,34 – 7,45 aralığında olması gerekmektedir. Aksi halde metabolizma olması gerektiği gibi çalışmaz ve dokuların ihtiyaç duyduğu miktardaki oksijen sevki yapılamaz.

KAN PH DEĞERİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Kan pH değeri düşüklüğü, vücut içerisinde yüksek miktarda asit üretilmesi, asit maddeler ile metabolize olan bazı maddelerin tüketilmesi, asit atılımızın azaltılması ya da vücuttan baz atılımının artması sonucu oluşabilir.