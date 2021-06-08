Kanıksama, insanların sıklıkla birkaç kelime kullanarak ifade ettiği anlamı karşılamak üzere kullanılır. Kişilerin bir konuda maruz kaldıkları olumsuz etkilere karşı, artık tepki gösterememe durumunu anlatmaktadır. Kanıksama bununla da sınırlı kalmayıp farklı anlamlarda da kullanılır.

KANIKSAMA NE DEMEK?

Kanıksama nedir? Sorusunun yanıtını Türk Dil Kurumu TDK; çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak anlamında olarak açıklamaktadır. Bir diğer anlamını da; bıkkınlık getirmek, usanmak olarak açıklanmıştır.

Kanıksama kelimesinin anlamı, "sık tekrar edilen şeylere alışma" olarak açıklayabiliriz. Kişilerin bir konuda maruz kaldıkları olumsuz etkilere karşı, artık tepki gösterememe durumunu anlatmaktadır. Duyarsızlaşma anlamında da kullanılır. Çevremizde hoşumuza gitmeyen şeylere karşı gün geçtikçe alışma durumuna kanıksama şeklinde tanımlanır.

KANIKSAMA İLE İLGİLİ CÜMLELER

Ekmek fiyatlarının yükselmesine vatandaş artık tepki vermiyor.

Adam her gün fırça yediği için, şikâyet edilmekten korkmuyor.

Bekar yemeği olan makarnayı kanımsadık.

Zayıf olmayı kanımsamış, hiç aldırış etmiyor.

Her zamanki gibi yalan dolanla iş halletmeye çalışmasını kanıksamıştık.

İşten çıkarmalar karşısında duyarsızlaşmaya başladık.

Türkçenin itibarını zedeleyen bu hareketlere artık alıştık.

Kanıksadık artık senin bu tavırlarına.

KANIKSAMA DUYGUSU NEDİR?

Kanıksama bir duygu tepkimesi olarak ele alınabilir. Aslında bir "duyarsızlaşma" olarak değerlendirebiliriz. Hoşumuza gitmeyen olaylar karşısında önce tepkimizi ortaya koyarız. Bu durumu kabullenmeyiz ve şikâyetçi oluruz. Fakat ne kadar zorlasak da o duruma alışmak zorunda kalabiliriz. İşte bu durum duyarsızlaşmayı doğurur.