Kars özellikle tren yolculuğu sayesinde uzun tren yolculuğu yapılarak şehrin gezilmesi ve tanınmasına olanak sağlıyor. Bu şehrimiz Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu ilimizin yüz ölçümü 10.193 km2'dir. Kars'ın deniz seviyesinden yüksekliği 1.760 metredir ve ilin plaka kodu 36'dır.

KARS NEREDE?

Kaşar denilince akla gelen bu şehrimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Kars bu bölgenin Yukarı Murat Van Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu şehrimize sınır komşuluğu yapan illerimiz ise kuzey sınırında Ardahan, batı sınırında Erzurum, güney sınırında Ağrı, güneydoğu sınırında Iğdır ilimiz bulunmaktadır. Bu ilimizin doğu sınırında Ermenistan bulunur.

KARS HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Kars bu bölgenin Yukarı Murat Van Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu ilimizi çevreleyen illerimiz ise; Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır'dır. Bu ilimizin doğu sınırında Ermenistan ülkesi bulunmaktadır.

KARS NÜFUSU

Kars, Türkiye'nin en az kalabalık olan illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasına göre 61. şehrimizdir. Bu şehrimizin nüfusu 284.923'dir. Bu nüfusun 137.773 kişisi kadın, 147.150 kişisi erkektir.

KARS İLÇELERİ

Kars ilimize ait merkez ilçe ile beraber 8 ilçe bulunmaktadır. Bu ilimize ait ilçeler nüfus sıralamasına göre şu şekilde sıralanmaktadır: