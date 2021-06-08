Kayseri, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış şehirlerimizden bir tanesidir. Bu şehrimiz Türkiye'nin kalabalık şehirlerindendir Bu şehrimizin yüz ölçümü 16.969 km2'dir. Kayseri'nin deniz seviyesinden yüksekliği 1.054 metre ve il plaka kodu 38'dir.

KAYSERİ NEREDE?

Kayseri ilimiz için Anadolu'nun kalbi denilmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nin tam kalbinde bulunmaktadır. Ayrıca İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer almaktadır. Kayseri'ye sınır komşuluğu yapan iller şu şekildedir; kuzeydoğu sınırında Sivas, güneydoğu sınırında Kahramanmaraş, güney sınırında Adana, güneybatı sınırında Niğde, batı sınırında Nevşehir ve kuzeybatı sınırında Yozgat.

KAYSERİ HANGİ BÖLGEDE?

Kayseri, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehirdir. İç Anadolu Bölgesi'nin tam kalbinde bulunmaktadır. Ayrıca İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer almaktadır. Bu şehrin çevresinde bulunan iller ise; Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'tır.

KAYSERİ NÜFUSU

Kayseri, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye nüfus sıralamasında 15. sırada yer alır. Bu şehrin nüfusu 1.421.445'tir. Bu nüfusun 708.745'i kadın, 712.710'u erkektir.

KAYSERİ İLÇELERİ

Kayseri iline bağlı olan 16 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: