Türkçe dilbilgisi derslerinde noktalama işaretleri arasında yer alan kesme işareti genellikle özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır. Noktalama işaretlerinin neredeyse tamamından sonra bir harf boşluğu kadar ara bırakılırken kesme işaretinden sonra boşluk bırakılmaz. Kesme işareti ise ait olduğu kelimenin sağına bitişik olarak yazılmaktadır.

KESME İŞARETİ NEDİR?

Kesme işareti bir noktalama işaretidir. Diğer adı apostrof olarak bilinir. Türkçede başlıca olarak özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır.

KESME İŞARETİ KULLANIMI

Kesme işareti TDK (Türk Dil Kurumu) sayfasında yer alan bilgilere göre farklı kullanım alanları vardır.

Kesme işareti nerelerde kullanılır?

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır.

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır.

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır.

Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır.

Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.

Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.

Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

KESME İŞARETİ ÖRNEKLERİ

Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'üm, Türkiye'mizin, Fatih Sultan Mehmet'e, Muhibbi'nin, Gül Baba'ya, Sultan Ana'nın, Mehmet Emin Yurdakul'dan, Kâzım Karabekir'i, Yunus Emre'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, ihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya; Türk Dil Kurumu Başkanı'na, 1985'te, 8'inci madde, 2'nci kat; 7,65'lik, 9,65'lik, 657'yle.

KESME İŞARETİ İLE İLGİLİ CÜMLELER

-"Onun için Batı'da bunlara birer fonksiyon buluyorlar." (Burhan Felek)

-"1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım." (Atatürk)

-Bir ok attım karlı dağın ardına

Düştü m'ola sevdiğimin yurduna

İl yanmazken ben yanarım derdine

Engel aramızı açtı n'eyleyim. (Karacaoğlan)

-Kalemlerimi Melis'in kız kardeşi aldı.

-Ben yarın Leyla'lara gidiyorum.

-İstanbul'da gezmek çok eğlencelidir.

-Sezer' in bugün çok ödevi vardı.

-Büşra'nın prensi Sidar'dır.

KESME İŞARETİ NEREDE KULLANILMAZ?

Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına.

Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.

Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık.

Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Kahramanlıklarından dolayı halkı ona "Hızır" lakabını takmıştı.

Sonunda nokta bulunan kısaltmalar ile üslü kısaltma ve rakamlar kesmeyle ayrılmaz.