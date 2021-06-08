Kilis, Türkiye'nin bölgesel olarak önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Bu şehrimiz, Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden birisidir. Yüz ölçümü 1.412 km2 dir. Kilis'in deniz seviyesinden yüksekliği 663 metredir ve il plaka kodu 79'dur.

KİLİS NEREDE?

Türkiye'nin tarihi ve kültürel olarak önemli şehirlerinden birisi olan Kilis, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise Orta Fırat Bölümü'nde bulunur. Kilis'in etrafında bulunan tek il Gaziantep'tir. Ayrıca Kilis'in güneyi Suriye'ye komşuluk yapmaktadır.

KİLİS HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin sonradan il olan illerinden birisi olan Kilis, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise Orta Fırat Bölümü'nde bulunur. Kilis'in etrafında bulunan tek il Gaziantep'tir. Ayrıca Kilis'in güneyi Suriye'ye komşuluk yapmaktadır.

KİLİS NÜFUSU

Kilis, Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden birisidir. 2021 Türkiye nüfus sıralamasına göre 77. sırada bulunur. Bu şehrimizin nüfusu 142.792'dir. Bu nüfusun ise 70.140'ını kadın bireyler, 72.652'sini erkek bireyler oluşturmaktadır.

KİLİS İLÇELERİ

Kilis iline ait merkez ilçe ile birlikte 4 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus değerlerine göre çoktan aza şu şekilde sıralanırlar: