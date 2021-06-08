Özellikle tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkmış olan bu şehir, Türkiye'nin küçük şehirlerinden birisidir. Ve bu şehir Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 1.525 km2'dir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 203 metredir ve il plaka kodu 39'tur.

KIRKLARELİ NEREDE?

Türkiye'nin sınır illerinden birisi olan Kırklareli, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Kırklareli, Marmara Bölgesi'nin Ergene Bölümü'nde yer alan bir şehirdir. Kırklareli ilimize sınır komşuluğu yapan illerimiz; güney sınırda Tekirdağ, batı sınırında Edirne'dir. Bu şehrin kuzey sınırı ise Bulgaristan Devleti'dir. Kırklareli'nin doğusu ise Karadeniz'dir.

KIRKLARELİ HANGİ BÖLGEDE?

Kırklareli, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Kırklareli, Marmara Bölgesi'nin Ergene Bölümü'nde yer alan bir şehirdir. Bu şehri çevreleyen iller Tekirdağ ve Edirne'dir. Ayrıca bu ilin Bulgaristan'a ve Karadeniz'e sınırı bulunmaktadır.

KIRKLARELİ NÜFUSU

Kırklareli Türkiye'nin kalabalık olmayan illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 54. sırada yer alır. Kırklareli'nin nüfusu 361.373'dir. Bu nüfusun 177.487'si kadın, 184.250'si erkektir.

KIRKLARELİ İLÇELERİ

Kırklareli'ye bağlı merkez ilçe dahi olmak üzere 8 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: