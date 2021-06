1444 yılında tamamlanan Kore alfabesi günümüze kadar gelerek kullanılmaya devam edilmektedir. Kore alfabesi temelde 14 ünsüz, 10 ünlüden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra 11 tane yarı ünlü harf bulunmaktadır. Alfabede yer almayan 5 tane de çift ünsüz de bulunmaktadır. Kore alfabesinde insanı temsil eden dikey çizgiler "ㅣ", dünyayı temsil eden yatay çizgiler "ㅡ" ve cenneti temsil eden yuvarlak çizgiler "ㅇ" vardır.

KORE ALFABESİ KAÇ HARF?

Asya dilleri arasındaki en basit alfabelerden birisi Kore alfabesidir. Bu alfabeyi öğrenmek kolay olduğu kadar da eğlencelidir. Kore alfabesine hangıl adı verilir. Kore alfabesi temelde 14 ünsüz, 10 ünlü olmak üzere toplamda 24 harften oluşmaktadır. Ayrıca 11 tane yarı ünlü (diphtong) harf bulunur ve 5 tane de çift ünsüz bulunmaktadır. Fakat çift ünsüzler alfabede yer almamaktadır.

KORE ALFABESİ HARFLERİ OKUNUŞU

Kore alfabesi yazım şekli farklı olduğu için gerek Türkçe gerek İngilizce dillerine benzemektedir. Kore alfabesindeki harfler daha çok semboller aracılığı ile oluşmaktadır. Yazım şeklide sembollerdir. Bütün Asya dillerinde olduğu gibi bu dil de de semboller, çizgiler aracılığı ile yazılan harfler olmaktadır.

ㅏ : A. ㅓ : O. ㅗ : O. ㅜ : U. ㅡ : I. ㅑ : YA. ㅕ : YO. ㅛ : YO. ㅠ : YU. ㅣ : İ

ㄱ : G, K. ㄴ : N. ㄷ : D, T. ㄹ : R, L. ㅁ : M. ㅂ : B, P. ㅅ : S, Ş, T. ㅇ : NG. ㅈ : C, T. ㅊ : Ç, T. ㅋ : K. ㅌ : T. ㅍ : P. ㅎ : H, T.

ㅐ : E. ㅒ : YE. ㅔ : E. ㅖ : YE. ㅘ : WA. ㅙ : WE. ㅚ : WE. ㅝ : WO. ㅞ : WE. ㅟ : Wİ ㅢ : Iİ

Kore Alfabesindeki Çift ünsüzler

ㄲ /gg/, ㄸ /dd/, ㅃ /bb/, ㅆ /ss/, ㅉ /cc/

Kore Alfabesindeki Yarı Ünlüler

ㅐ/e/,ㅒ/ye/, ㅔ /e/, ㅖ /ye/

ㅘ /va/, ㅙ /ve/, ㅚ /ve (genelde), ö/, ㅝ /vıo/, ㅞ /ve/, ㅟ /vi (genelde),ü/ ㅢ /ıy, i ,e/

KORE DİLİ ALFABESİ TÜRKÇE KARŞILIĞI

ㅂ: B sesidir. Kelime sonunda P sesi ile okunur.

ㅂㅂ: Sert, vurgulu B sesi.

ㅈ: C ve Ç arasında bir sestir. Kelime sonunda D sesiyle okunur.

ㅈㅈ: Sert C sesidir.

ㅊ: Ç sesidir. Kelime sonunda D sesiyle okunur.

ㄷ: Kelime başında T sesi ile, kelime sonra D sesi ile okunur.

ㄷㄷ: Sert D sesidir. Vurgulu bir şekilde söylenir.

ㄱ: Kelime başında K sesi ile, kelime ortasında G sesi ile okunur.

ㄱㄱ: Vurgulu K sesidir.

ㅎ: H sesidir. Kelime sonunda D sesi ile okunur ve kelime ortasında genellikle okunmaz.

ㅋ: K sesidir.

ㄹ: Kelime sonunda L sesi ile, kelime ortasında ise R sesi ile okunur.

ㅁ: M sesidir.

ㄴ: N sesidir.

ㅍ: P sesidir.

ㅅ : S sesiyle okunur fakat kendinden sonra (i) harfi gelirse Ş olarak okunur. Kelime sonunda ise D olarak telaffuz edilir.

ㅅㅅ : Vurgulu, sert S sesidir.

ㅌ: T sesidir.

ㅇ: NG sesidir.

ㅏ: A sesidir.

ㅑ: YA diye okunur.

ㅐ: AE şeklinde okunur.

ㅒ: YAE diye okunur.

ㅔ: E sesiyle okunur.

ㅖ: YE şeklinde okunur.

ㅡ : I sesiyle okunur.

ㅣ: İ sesyle okunur.

ㅓ: O sesiyle okunur

ㅕ: YO şeklinde okunur.

ㅗ : O sesi.

ㅛ : YO şeklinde okunur.

ㅜ : U sesidir.

ㅠ : YU şeklinde okunur.

ㅘ : OA-- ama WA şeklinde okunur.

ㅙ : WE şeklinde okunur.

ㅚ : OE-- WE şeklinde okunur.

ㅞ : WAE-- WE şeklinde okunur.

ㅟ : Wİ şeklinde okunur.

ㅝ : WO şeklinde okunur.

ㅢ: Iİ şeklinde okunur.

KORECE NASIL ÖĞRENİLİR?

Korece Türklerin en kolay öğrendiği dillerden biri olarak bilinir. Cümle yapısı olarak Türkçeye çok benzemektedir. Kore alfabesi ile başlayarak Korece'yi 1 yıl içerisinde öğrenebilirsiniz. Korece öğrenmek için kelime kartları, dilbilgisi dersleri, testler, kültürel yazılar ve Kore dizileri izleyerek pratik yapabilirsiniz.