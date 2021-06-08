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Giriş Tarihi: 8.6.2021 10:37

yapılacak, tarihi belli oldu mu? 2021-2022 son durum!

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? 2021-2022 KYK yurt başvurusu son durum!

2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri okuldan ve arkadaş çevresinden ayrı kaldı. Uzaktan eğitimle bir öğrenim yılını daha geride bıraktığımız şu günlerde, yeni dönem için KYK başvuruları gündeme geldi. Okula dönmeye hazırlanan üniversiteliler, yapılacak, tarihi belli oldu mu sorusuna cevap arıyor. Öte yandan üniversiteler ne zaman açılacak diye de merak eden gençler, YÖK’ün açıklamalarını takip ediyor. İşte 2021-2022 son durum!

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanma oranlarındaki artış, pek çok alanda normalleşme yoluna girilmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilebileceğini müjdelemişti. Bunun üzerine, okullarının bulunduğu şehre gidebilmek için önceden hazırlık yapan üniversiteliler, üniversiteler ne zaman açılacak, yapılacak, tarihi belli oldu mu diye araştırmaya koyuldu. 2021-2022 son durum!

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun süredir uzaktan eğitim gören üniversiteliler okullara dönmeye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle KYK öğrenci yurtları 1 yılı aşkın süredir hizmet vermiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte, Eylül ayı itibariyle üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini duyan öğrenciler yurt başvuruları için harekete geçti.

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ

2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Üniversite öğrencilerinin ve üniversiteye bu yıl başlayacak olanların YURTKUR'dan gelecek açıklamayı beklemesi gerekiyor. KYK yurt başvuru sürecine ilişkin takvimin önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Gerekli açıklamalar geldiğinde, KYK yurt başvuruları son durum ile ilgili detaylara sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? 2021-2022 KYK yurt başvurusu son durum!
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