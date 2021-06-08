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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:58 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:58

nedir, neyi inceler? Limnoloji ne bilimidir?

Limnoloji nedir, neyi inceler? Limnoloji ne bilimidir?

kelimesi, Yunanca’da göl, bataklık ve havuz gibi anlamları olan “limne” kelimesi ile bilim veya açıklama iddiasında olan kelam şeklinde çevrilebilecek olan “logos” kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur. Coğrafi bir bilim olan “limnoloji”, iç sularla ilgili bir bilim dalıdır. “Gölbilim” olarak da bilinir. Limnoloji biliminin kurucusu, Francois Alphonsa Forel tarafından kurulmuştur. Daha sonrasında Edward Asahel Birge adlı bilim insanı tarafından daha çok biyolojik incelemelere ağırlık veren bir bilim olarak geliştirilmiştir. Limnoloji, doğal veya yapay olması fark etmeksizin, göller ve göletler gibi tatlı suları fiziksel, biyolojik ve kimyasal olmak üzere farklı yönlerden inceleyen bilim dalına, “limnoloji” denir. Limnoloji nedir, ne bilimidir?

Doğal ve yapay tüm iç tatlı suların, yani göletler ve göllerin fiziksel, kimyasal, biyolojik yapılarını inceleyen , tüm bunlara ek olarak bu tür su kaynaklarının ekolojik özelliklerini kendi çevreleriyle olan ilişkilerini de değerlendirmeye katar. Kısaca tüm iç suların ekosistemlerini inceleyen limnoloji, "gölbilim" adıyla da anılır. Limnolojinin çalışma nesnesi olan iç sular yalnızca göller ve göletler değildir. Göl ve göletler başta olmak üzere akarsular, yer altında bulunan sular ve her türlü sulak alanlar da limnolojinin konusudur. Ülkelerin iç sularıyla ilgilenen limnoloji bilimi, son yıllarda küresel iç suları da incelemeye başlamıştır. Dünyada bulunan küresel iç suları anlamaya yönelik kaygılar sonucunda bu tür incelemeler de başlamış ve böylece limnolojinin "küresel limnoloji" diye bir alt dalı oluşmaya başlamıştır.

LİMNOLOJİ NEYİ İNCELER?

Limnoloji bilimi gölleri, göletleri, akarsuları, yer altı sularını ve sulak alanları inceler. Tüm bunların fiziksel, biyolojik, kimyasal bileşenlerini ve yapılarını incelemekle kalmaz, aynı zamanda ekolojik özelliklerini ve kendi çevreleriyle olan ilişkilerini de incelemeye tâbi tutar. Bu çok yönlülüğüyle limnoloji bilimi, jeoloji, fizik, kimya ve biyoloji gibi farklı bilimsel alanların kesişiminde yer alır. Limnolojinin konuları arasında iç suların jeolojik, kimyasal, biyolojik, fiziksel özellikleri; bu suların sıcaklık özellikleri, yoğunlukları, bulanıklık düzeyleri; iç sularda yaşam örüntüleri, canlıların bu sularla olan uyumu veya uyumsuzlukları gibi konular bulunur.

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Limnoloji nedir, neyi inceler? Limnoloji ne bilimidir?
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