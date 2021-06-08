Manisa, Türkiye'nin doğal güzellikleri ile ön plana çıkan nadide şehirlerinden bir tanesidir. Bu şehir Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Bu şehrin yüz ölçümü 13.339 km2'dir ve Türkiye'nin en büyük 17. şehridir. Bu şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 79 metredir ve il plaka kodu 45'tir.

MANİSA NEREDE?

Türkiye'nin nadide güzellikte şehirlerinden biri olan Manisa, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde bulunur. Bu bölgenin ise İç Batı Anadolu Bölümü'nde bulunur. Manisa ilimize sınır komşuluğunda bulunan illerimiz ise; kuzeydoğu sınırında Kütahya, doğu sınırında Uşak, güneydoğu sınırında Denizli, güney sınırında Aydın, batı sınırında İzmir ve kuzey sınırında ise Balıkesir'dir.

MANİSA HANGİ BÖLGEDE?

Manisa, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde bulunur. Bu bölgenin ise İç Batı Anadolu Bölümü'nde bulunur. Manisa'nın çevresinde bulunan illerimiz ise; Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Kütahya'dır.

MANİSA NÜFUSU

Manisa, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden birisidir. 2021 verilerine göre Manisa, Türkiye nüfus sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. Bu şehrin nüfusu 1.450.616'dır. Bu nüfusun 721.892'si kadın, 728.724'ü erkektir.

MANİSA İLÇELERİ

Manisa ilimize bağlı bulunan 17 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şu şekildedir: