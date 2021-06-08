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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:45 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:45

Mardin Nerede, Hangi Bölgede? Mardin’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Mardin Nerede, Hangi Bölgede? Mardin’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Türkiye’nin 81 ilinden birisi olan Mardin, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin buluştuğu nadide bir şehridir. Özellikle mimarisi nedeni ile bu şehrimize hem yerli hem yabancı birçok turist gelmektedir. Bu şehrimiz hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında Mardin nerede, hangi bölgede, Mardin’in ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var gibi sorular yer almaktadır. İşte merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Hem mimari güzellikleri hem tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan bu şehrimiz, Türkiye'de bulunan kalabalık sayılan şehirlerimizden bir tanesidir. Mardin ilinin yüz ölçümü 8.779 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1.083 metredir ve il plaka kodu 47'dir.

MARDİN NEREDE?

Türkiye'nin hem mimari hem de tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerinden biri olan Mardin, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Mardin bu bölgenin ise Dicle Bölümü'nde bulunmaktadır. Mardin'e sınır komşuluğu yapan illerimiz doğu sınırında Şırnak, kuzeydoğu sınırında Batman, kuzey sınırında Diyarbakır, batı sınırında ise Şanlıurfa illerimizdir. Mardin ilimizin güney sınırı ise Suriye ile komşuluk yapmaktadır.

MARDİN HANGİ BÖLGEDE?

Mardin, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Mardin bu bölgenin ise Dicle Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu şehrin çevresinde bulunan iller ise Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dır. Bu ilimizin güney sınırı ise Suriye ile komşuluk yapmaktadır.

MARDİN NÜFUSU

Mardin, Türkiye'nin kalabalık sayılan illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 26. sırada yer almaktadır. Bu ilimizin nüfusu 854.716'dır. Bu ilimizin nüfusunun 425.936'sı kadın, 428.780'i erkek olarak karşımıza çıkmaktadır.

MARDİN İLÇELERİ

Mardin'e bağlı olan 10 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler:

  • Artuklu
  • Dargeçit
  • Derik
  • Kızıltepe
  • Mazıdağı
  • Midyat
  • Nusaybin
  • Ömerli
  • Savur
  • Yeşilli'dir.

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Mardin Nerede, Hangi Bölgede? Mardin’in Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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