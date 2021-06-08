Tantunisi ve birçok yemeği ile ünlü olan Mersin, hem yaz turizmi hem de ticari açıdan oldukça önemli bir şehirdir. Bu ilimiz Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Mersin ilimizin yüz ölçümü 16.010 km2'dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 5 metredir ve bu ilimizin plaka kodu 33'tür.

MERSİN NEREDE?

Mersin ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz, Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Mersin ilimize sınır komşuluğu yapan illerimiz ise doğu sınırında Adana, kuzey sınırında Niğde ve Konya, kuzeybatı sınırında Karaman, batı sınırında Antalya ilimiz bulunmaktadır. Bu ilimiz güneyinde ise Akdeniz'e sınırı bulunmaktadır.

MERSİN HANGİ BÖLGEDE?

Tantunisi ile ünlenmiş liman şehrimiz olan Mersin, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimizin güney sınırı ise Akdeniz'e açılmaktadır. Bu ilimizi çevreleyen illerimiz; Adana, Niğde, Konya, Karaman ve Antalya'dır.

MERSİN NÜFUSU

Mersin, Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Bu il, Türkiye nüfus sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. Bu ilimizin nüfusu 1.868.757'dir. Bu nüfusun 935.389'u kadın, 933.368'i erkektir.

MERSİN İLÇELERİ

Mersin iline ait 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler;