Büyük bir teknik ve mühendislikle inşa edilen piramitler dönemin teknolojisinin çok ilerisindedir. Her biri 20 ton ağırlığında olan taşların nasıl üst üste getirildiği hakkında varsayımlarda bulunulmuş fakat kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eski Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inanırlardı ve piramitleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlamıştırlar. İşte, Mısır piramitleri özellikleri…

MISIR PİRAMİTLERİ TARİHİ

Dış yüzeyleri üçgen şeklinde olan ve tepede bir noktada birleşen yapılara piramit adı verilir. Sümer Zigguratlar'ının tasarımlarından esinlenerek Mısır piramitleri geliştirilmiştir. Mısır piramitleri hakkında bilgiler milattan önce 4000 ile 3500 yılları arasına kadar dayanmaktadır. Birçok medeniyet tarafından inşa edilen piramitlere dünyanın farklı noktalarında rastlanmaktadır. En görkemli piramitleri Kahire Gize kentinde bulunmaktadır. Bilinen en büyük mısır piramitlerinin isimleri; Keops Piramidi, Menkaure Piramidi ve Kefren Piramidi'dir. Meksika Puebla eyaletinde yer alan Büyük Cholula Piramidi, hacimce en büyük piramittir. Büyük çoğunluğu Eski Krallık, Orta Krallık dönemlerinde yapılan piramitler, dönemin firavunu ve eşi için inşa edilmiştir. Birinci Hanedanlık dönemine ait bilinen en eski piramit Sakkara topraklarında bulunmaktadır. Mastaba adı verilen bu piramit döneminde elde edilen arkeolojik kalıntılar, başka piramitlerin varlığına da işaret etmektedir. 3. Hanedan firavunu Zoser adına inşa edilen Mısır piramidi, tarihsel açıdan belgelenmiş ilk piramittir.

MISIR PİRAMİTLERİ NEREDE?

Piramitler, Mısır'da yer alan tarihi yapılara verilen addır. 2008 yılı Kasım ayından itibaren 118 ila 138 adet arasında piramit tespit edilmiştir. Günümüze kadar uzanan Mısır Piramitleri Gize'de yer almaktadır. Gize'de yer alan piramitlerden en büyüğü olan Keops Piramidi adını Dünyanın Yedi Harikası listesine yazdırmıştır.

MISIR PİRAMİTLERİ ÖZELLİKLERİ

Piramitler anıt mezar olarak inşa edilmiştir. Piramitlere dönemin Firavunun adı verilmiştir.

Mısır Piramitleri, 20 ton ağırlığındaki taşların üst üste dizilmesi yöntemiyle inşa edilmiştir.

Mısır piramitleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de Nil Nehri'nin batısında bulunmaktadır.

Taş blokların spiral bir rampa yöntemiyle taşındığı varsayılmaktadır.

Mısır hükümdarı Khufu'nun adına inşa edilen piramitler hacim, kütle ve yükseklik rekorunu kırmıştır.

Kayalık zemine oturtularak inşa edilen piramitler'in dış kısmı granit ve kireç taşı ile yapılmıştır.

Piramit'in içerisinde kral ve kraliçe odası bulunmaktadır.

Mısır piramitleri nasıl yapıldığı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Piramitler dönemin firavunu ve hanımı adını yapılmıştır.

Piramitlerin içerisi yazın soğuk olurken kışın sıcak olmaktadır.

Piramitler; matematiksel ve geometrik ilkelere dayalı olarak inşa edilmiştir.

Piramitlerin inşa tekniği ve taş blokların yerleştirilmeleri ilgili birçok varsayım vardır.

İçerisinde ibadet odası olarak kullanılan mabed bulunmaktadır. Tanrıya adanan kurbanlar bu odada kesilirdi.

Keops Piramidinde giriş, iniş ve çıkış dehlizleri bulunmaktadır.

MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI

Piramitler dönemin firavunu adına anıt mezar olarak inşa edilirdi. İçerisinde anıt mezar bulunan oda yılda iki kez güneş almaktadır.