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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:45 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:46

Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Muğla, Türkiye’nin en turistik şehirlerinden birisidir. Özellikle Bodrum ilçesinde yaz turizminin kalbi atmaktadır. Bu ilimiz her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Muğla’da hem tarihi hem de turistik olarak gezilecek birçok yer bulunur. Peki Muğla nerede, hangi bölgede? Muğla’nın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var? İşte soruların cevaplarını sizler için bu yazımızda derledik.

Turizm kenti olarak da bilinen Muğla, Türkiye'nin özellikle yaz sezonunda en kalabalık kentlerinden birine dönüşmektedir. Bu kentimiz sadece yaz sezonu değil, kış sezonunda da kalabalık sayılan şehirlerden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 12.655 km2 dir ve Türkiye yüz ölçümü sırası 19'dur. Bu ilimizin il plaka kodu 48'dir.

MUĞLA NEREDE?

Türkiye'nin en turistik şehirlerinden birisi olan Muğla, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu turistik şehir Ege Bölgesi'nin Asıl Ege Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu şehir, doğu sınırında Antalya, kuzeydoğu sınırında Burdur ve Denizli, kuzey sınırında ise Aydın şehirleri ile sınır komşuluğu yapmaktadır. Ayrıca Muğla hem Ege Denizi'ne hem de Akdeniz'e kıyısı olan bir şehrimizdir.

MUĞLA HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Muğla, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bu turistik şehir Ege Bölgesi'nin Asıl Ege Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu ilin çevresinde bulunan iller ise; Antalya, Burdur, Denizli ve Aydın'dır. Bu şehrin hem Akdeniz'e hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

MUĞLA NÜFUSU

Muğla, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye nüfus sıralamasına göre 24. sıradadır. Muğla'nın nüfusu 1.000.773'tür. Bu nüfusun 492.269'u kadın, 508.504'ü erkektir.

MUĞLA İLÇELERİ

Muğla iline bağlı 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler:

  • Bodrum
  • Dalaman
  • Datça
  • Fethiye
  • Kavaklıdere
  • Köyceğiz
  • Marmaris
  • Menteş
  • Milas
  • Ortaca
  • Seydikemer
  • Ula
  • Yatağan'dır.

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Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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