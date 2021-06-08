Muş, Türkiye'de bulunan tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan bir şehirdir. Bu şehir aynı zamanda doğal güzellikleri ile dolu olan şehirlerinden birisidir. Muş, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerindendir. Muş ilinin yüz ölçümü 8.650 km2 dir. Muş'un deniz seviyesinden yüksekliği 1350 metredir ve bu ilin plaka kodu 49'dur.

MUŞ NEREDE?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden birisi olan Muş, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. Bu şehir Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat Van Bölümü'nde bulunur. Bu şehrin sınır komşusu olan şehirlerimiz; güney sınırında Bitlis ve Batman, güneybatı sınırında Diyarbakır, batı sınırında Bingöl, kuzey sınırında Erzurum, doğu sınırında Ağrı illeridir.

MUŞ HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Muş, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden birisidir. Muş, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. Bu şehir Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat Van Bölümü'nde bulunur. Bu şehri çevreleyen iller; Bitlis, Batman, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum ve Ağrı'dır.

MUŞ NÜFUSU

Muş ilimiz, Türkiye'nin pek kalabalık olmayan illerinden bir tanesidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 48. sırada yer almaktadır. Bu şehrin nüfusu 411.117'dir. Bu nüfusun 201.470'si kadın, 209.647'si erkektir.

MUŞ İLÇELERİ

Muş ilimize bağlı merkez ilçe ile beraber 6 adet ilçesi vardır. Bu ilçeler şunlardır: