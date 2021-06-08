Gün içinde sarf ettiğimiz birçok kelimenin telaffuzu ve yazılışı farklı olduğundan dolayı yazım yanlışları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Türk Dil Kurumu'nun çevrimiçi yazım kılavuzu, kelime sorgulama imkanı ile her gün binlerce insanı ağırlıyor. Bu bağlamda TDK'nin güncel yazım kılavuzu üzerinden aranan kelimelerden biri olan müteahhit sözcüğünün yazılış biçimi de sıklıkla araştırmaktadır. aynı zamanda yaşamımızın bir noktasında mutlaka duyduğumuz müteahhit kelimesinin ne anlama geldiği de bir hayli merak edilmekte. öyleyse müteahhit kelimesinin yazılışına geçmeden önce müteahhit nedir sorunun yanıtını verelim. İşte detaylar…

MÜTEAHHİT NEDİR?

Müteahhit sözcük anlamı olarak "ana yüklenici, üstlenici ya da yüklenici" şeklinde ifade edilebilir. Müteahhit inşaat sektörü üzerinde görev yapan, projeleri üstelenen sözleşmeli ya da kurumsal olarak bir iş yerinde görev yapan kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Müteahhit ne demek sorusunun karşılığı olarak; müteahhit inşaatın yapım aşamasında bulunan ve işleri koordine eden kişidir diye cevap vermek mümkün. Müteahhit, projede yer alan gerekli tüm alanlar için kişilere iş imkanı sunar. Ayrıca tüm denetimlerin yürütülmesi ve planlanması gibi belli başlı işleri denetler.

MÜTEAHHİT NASIL YAZILIR?

Müteahhit kelimesini yazımı birçoğumuz tarafından hata bir şekilde yazılmaktadır. Müteahhit kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılışı "müteahhit" şeklindedir. Bu kelime okunuşu ve yazılışı olarak birbiri ile aynısını içermektedir.

Müteahhit kelimesini cümle içinde şu şekilde kullanmak mümkündür;