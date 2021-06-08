Niğde, Türkiye'nin tarihi ve kültürel miraslara sahip en önemli illerinden birisidir. Bu il, Türkiye'nin pek kalabalık olmayan illeri arasında yer alır. Niğde'nin yüz ölçümü 7.235 km2'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.229 metre ve il plaka kodu ise 51'dir.

NİĞDE NEREDE?

Türkiye'nin hem yer altı kaynakları ile hem de tarihi dokusu ile öne çıkan şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Niğde, bu bölgenin ise Orta Kızılırmak Bölümü'nde bulunur. Niğde iline sınır komşuluğunda bulunan iller ise; güney sınırında Mersin, güneydoğu sınırında Adana, doğu sınırında Kayseri, batı sınırında Nevşehir, kuzeybatı sınırında Aksaray ve batı sınırında Konya'dır.

NİĞDE HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Niğde, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Niğde bu bölgenin ise Orta Kızılırmak Bölümü'nde bulunur. Bu şehri çevreleyen iller; Aksaray, Konya, Mersin, Adana, Kayseri ve Nevşehir'dir.

NİĞDE NÜFUSU

Niğde, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye nüfus sıralamasında 53. sırada yer almıştır. Niğde'nin nüfusu 362.071'dir. Bu nüfusun 180.379'u kadın, 181.692'u erkektir.

NİĞDE İLÇELERİ

Niğde'ye bağlı bulunan merkez ilçe ile beraber 6 ilçe bulunur. Bu ilçeler şunlardır: