Numeroloji evrende olup bitenlerin rastlantıya dayanmadığını, sayısal bir kurgu içerdiğini ve herşeyin sayısal bir düzene sahip olduğu ifade etmektedir. Numeroloji her sayı ile alakalı belli enerjileri kapsamaktadır. Örnek verecek olursak; 1 numara yenilikçilik, bağımsızlık, liderlik ve uyumu temsil ederken, 3 numara iyimserlik ve kendini iyi ifade etmeyi, 9 numara ise şefkat, idealizm ve şifa olarak tanımlanır. Numeroloji rakam ve harflerle çalışır. Kendinizle ilgili merak ettikleriniz hakkında size bazı ipuçları verir.

NUMEROLOJİ NEDİR?

Yaklaşık son on yıldır oldukça popüler olan numeroloji, harf ve sayılar doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile karakter ve kaderinizle alakalı pek çok şeye anlam verebilir. Numeroloji ile güçsüz yönlerinizi fark edebilir, gelecekte hangi noktalarda problem yaşayacağınızı fark edebilirsiniz. Avrupa'da numeroloji şeklinde ifade edilen bu yöntem, Türk İslam kültüründe ebced olarak ifade edilmektedir.

NUMEROLOJİ HESAPLAMA

Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar olan sayılar bazı anlamlar içermektedir. Ayrıca değişmez sayı şeklinde tanımlanan 11 ve 22 rakamları da bulunuyor. Sayıların anlamları sabit olmakla birlikte hesaplama neticesinde ortaya çıkan sayının anlamı karakteriniz ve yaşamınızı ele alıyor.

Numerolojik hesaplama ise şu şekilde yapılmaktadır;

31 / 10 / 1973

(31 = 3+1 = +) + (1 + 0 = 1) + (1973 = 1+ 9 + 7 + 3 = 20 = + 0 = 2)

4 + 1 + 2 = 7

Yukarıdaki doğum tarihine göre numerolojik değer 7'dir. Sizlerde bu örnek hesaplamadan yola çıkarak kendi numeroloji değerinizi bulabilirsiniz.

NUMEROLOJİ SAYILARIN ANLAMI

1: Numeroloji sisteminde 1 sayısının anlamı; Bağımsızlık, yaratıcılık, kendine düşkünlük, ego olarak ifade edilir. Kişi hem kendine yeterli hem de tam bir liderdir. Yani liderliği temsil eder. İş yaşamında acelecilik, aşırılık ve hükmedici davranışlardan kaçınması kişi adına fayda sağlayabilir.

2: Kişilik özellikler; bağımlılık, aşırı duyarlılık, kavrama ve tasarım, iş birlik anlayışı ve sezgi yeteneği gelişmiştir. Kişi sevgi dolu, eleştirici ve barış yanlısı, ideal ortaktır. Detaylara takılmaktan ve yalnızlıktan kaçınmalıdır.

3: Numerolojide 3 rakamı; sosyal, arkadaş canlısı, sanata yatkın, iyimser, ziyankarlık, yüzeysellik anlamlarına gelir. Dışa dönük bir kişidir. Yaşamı ve eğlenceyi sever. Oldukça yaratıcı ve duyarlıdır. Rutini sevmez. Kendine disiplin uygulamayı benimsemesi gerekir.

4: Numerolojide 4 sayısı sağlam, pratik, uygulayıcı, bükülmez ve sıkı bir çalışan anlamına gelir. Her konuda başarıyı yakalamak ister. Candan ve iyi bir arkadaş olma konusunda yardıma ihtiyacı vardır. Aşırı güvenlik duygusuna kapılmamalıdır.

5: Özgürlük, gezginlik, uyum kabiliyeti, değişkenlik gibi karakteristik özellikler numerolojide bu rakamın karşılığı olarak bilinmektedir. İkna edici bir kişiliğe sahiptir ve cesur bir kişiliktir. Can sıkıntısı olumsuz etkiler. Amacından kolayca sapması söz konusudur.

6: Anlayış, aşk, sorumluluk, kıskançlık, her işe müdahale etmek gibi özelliklere sahiptir. Oldukça sıcak, koruyucu ve mutlu bir kişiliğe sahiptir. Sevdikleri için fedakarlık yapmaktan çekinmez. Sağlam ve güvenilir bir yapısı bulunur. Kendini kötümser bir ruh haline sokmaktan ve başkaları tarafından istismar edilen duygularından arınmış olmalıdır.

7: Bu rakam; sır saklama, zeka, ruhsallık ve baskıcılığı ifade eder. Düşünür bir kişiliğe sahiptir. Değişken ve eksantriktir. Mesafeli ve soğuk olmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca iyi şeylere sahip olmama duygusu ve yalnızlıktan kaçınmalıdır.

8: Organizasyon yeteneğine sahip, güçlü, yönetici ruha sahip ve oldukça adildir. Sonuca giden bir kişiliğe sahiptir. Bu bağlamda her zaman kararlı ve güçlü yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle maddi konularda başarılıdır. Hedefinin karşısında gördüğü kişilere karşı duygusuzca davranmaktan kaçınması gerekir.

9: Hümanist, romantik, şefkatli, duygusal, sanatkar, sezgili, duyarlı, yaratıcı ve konforuna düşkündür. Kendini anlatmak adına tüm dünya ile savaşabilir. Kötü alışkanlıklarından arınmak ve yaşamın küçük detaylarından olumsuz etkilenmemek adına gayret göstermesi gerekir.

11: Duyarlı, fanatik ve sezgi gücü yüksektir. Ayrıca keşif yeteneğine sahiptir. Öngörülü ve hayalci bir kişiliğe sahiptir. Bilinç üstü gelişmiştir ve sanatkardır. Aşırı duyarlılık ve gerginlik halinden uzak durmalıdır.

22: Numerolojide 22 rakamının anlamı; maddi alanda üstün, zenginliğe kolay ulaşabilen, oldukça pratik bir idealist olarak tanımlanır. Amacına doğru ilerler ve eli çabuktur. Düşünce tarzı globaldir. Geleceğe fazla düşünmekten kaçınmalıdır.