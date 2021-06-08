Osmaniye, Türkiye'nin sonradan il olan iller kategorisinde yer alır. Türkiye'nin il olan 80. ilidir. Bu ilimiz, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Yüz ölçümü 3.321 km2 dir. Osmaniye'nin deniz seviyesinden yüksekliği 118 metredir ve il plaka kodu 80'dir.

OSMANİYE NEREDE?

Türkiye'nin 80. ili olan Osmaniye ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Osmaniye ilimiz, Akdeniz Bölgesi'nin Adana Bölümü'nde yer alır. Osmaniye ilimize sınır komşuluğu yapan illerimiz; kuzey sınırında Kahramanmaraş, doğu sınırında Gaziantep, güney sınırında Hatay, batı sınırında ise Adana'dır.

OSMANİYE HANGİ BÖLGEDE?

Osmaniye ilimiz, Türkiye'nin tarihi olarak önemli illerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Osmaniye ilimiz, Akdeniz Bölgesi'nin Adana Bölümü'nde yer alır. Bu ilimiz çevresindeki iller; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Adana'dır.

OSMANİYE NÜFUSU

Osmaniye, Türkiye'nin kalabalık şehirleri arasında yer alan bir şehirdir. 2021 Türkiye nüfus sıralamasına göre 39. sırada bulunur. Bu şehrimizin nüfusu 548.556'dır. Bu nüfusun ise 271.780'ini kadın bireyler, 276.776'sını erkek bireyler oluşturmaktadır.

OSMANİYE İLÇELERİ

TÜİK verilerine göre Osmaniye iline ait merkez ilçe ile birlikte 7 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus değerlerine göre çoktan aza şu şekilde sıralanırlar: